Lagi, RI Beri Bantuan untuk Palestina

PEMERINTAH Indonesia kembali meneguhkan komitmen membantu perjuangan rakyat Palestina melalui pemberian bantuan senilai US$2 juta pada Rabu (27/6).

Bantuan itu akan digunakan sesuai dengan kebutuhan rakyat Palestina, antara lain pertanian, kewirausahawan, pemberdayaan perempuan, teknologi informasi dan komunikasi, tata pemerintahan, dan pendidikan.

Komitmen Indonesia tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestine Development (CEAPAD) III di Bangkok, Thailand.

Bantuan itu bakal disalurkan baik dalam kerangka Three-year Work Plan (2019-2021) CEAPAD yang secara khusus memuat usulan program peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan Palestina dan sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara peserta CEAPAD.

"Bantuan ini adalah kelanjutan bantuan serupa kepada rakyat Palestina yang secara total sudah mencapai 169 program pembangunanan kapasitas dari Indonesia dan melibatkan hampir 2.000 orang Palestina," jelas Retno dalam siaran resmi kepada media di Jakarta, Rabu (27/6).

Saat ini, Indonesia sedang mempersiapkan bantuan tambahan berupa obat-obatan dan desalinasi air di Gaza. Retno juga menekankan perlunya komunitas internasional untuk memberikan insentif pada sektor bisnis.

"Insentif ini akan mendorong pembentukan lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi Palestina yang mandiri. Indonesia telah menginisiasi pemberlakukan tarif 0% bagi beberapa produk Palestina pada 2018."

Indonesia juga menawarkan formula 3+1 agar bantuan yang diberikan CEAPAD tepat guna dan sesuai kebutuhan rakyat Palestina.

Formula 3+1 meliputi pembangunan kapasitas kepada aparatur pemerintahan Palestina di berbagai sektor, menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian Palestina, serta sinergi bantuan kapasitas yang diberikan CEAPAD dan berbagai organisasi lainnya baik secara bilateral, regional dan global.

Selain komitmen bantuan, Retno juga menggarisbawahi pentingnya komitmen politik masyarakat internasional yang memiliki hubungan dengan Israel untuk tidak memindahkan kedutaannya ke Jerussalem dan agar mengakui Palestina merdeka bagi yang belum melakukannya.

Sehari sebelum Pertemuan CEAPAD dimulai, Retno melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Raid Maliki dan membahas situasi terakhir di Gaza dan menjajaki opsi terbaik untuk mendorong kembali proses perundingan damai Palestina-Israel.

"Pemerintah bersama rakyat Indonesia akan terus berjuang hingga rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya," imbuhnya.

Selain bertemu dengan Maliki, Retno juga bertemu dengan Commissioner General United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), Pierre Krähenbühl membahas rencana ke depan UNRWA terkait krisis finansial.

Indonesia menghargai peran UNRWA untuk pengungsi Palestina yang berjumlah lebih dari 5,3 juta. "Kontribusi Indonesia telah ditingkatkan untuk UNRWA," papar Retno. (X-12)