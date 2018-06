Tekanan Eksternal Lebih Berpengaruh ke Rupiah

KEPALA Riset/Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menekankan pasar rupiah saat ini sangat ditentukan oleh kondisi eksternal saat ini pergerakan dolar AS dan tidak terpengaruh dengan pilkada.

Permintaan dolar AS dalam negeri sudah mulai menurun, kecuali memang yang masih agak tinggi untuk kebutuhan membeli minyak apalagi ketika kini harga minyak mentah naik. Otomatis permintaan dolar AS di dalam negeri juga lebih banyak. Kenaikan harga minyak mentah dalam dua hari ini memang akan mempengaruhi pelemahan rupiah.

Bank Indonesia, kata Lana, sudah memberikan sinyal kuat bahwa BI siap menaikkan suku bunga lagi.

"Saya kira akan ada kenaikan. Karena rupiah dalam beberapa hari ini tertekan. Ini menjadi satu faktor saya kira yang membuat BI akan menaikkan suku bunga BI 7 day repo rate," ujar Lana ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (27/6).

Dampaknya, melihat dua kali kenaikan suku bunga acuan pada Mei kemarin cukup efektif karena pasar merespon positif kenaikan tersebut. Namun kali ini sinyal BI tidak juga menggerakan kekuatan rupiah . Dikhawatirkan faktor eksternalnya masih kuat.

"Akhir-akhir ini ada balas membalas antara AS dan Tiongkok yang membuat dolar AS menguat. Maka ketika Indonesia ada isu yang cukup positif dalam hal ada kenaikan suku bunga, itu menjadi kurang direspon oleh investor, karena isu negatif lebih besar daripada eksternal," tuturnya.

Ia berharap, jelang hasil RDG BI, Presiden AS Donald Trump tidak membuat statement yang memojokkan Tiongok lagi.

"Ini yang diharapkan bisa kurangi tekanan pelemahan, sehingga ketika ada pengumuman BI rate nya naik, mestinya ada efek positif yang dirasakan untuk penguatan rupiah," tuturnya.

Cetusan Trump sebelumnya seperti rencana perusahaan Tiongkok dilarang berinvestasi pada perusahaan teknologi di AS, kata Lana, membuat reaksi negatif kepada dolar AS. Artinya dolar AS menguat dan reaksi negatifnya pada negara pasar berkembang.

"Mudah-mudahan sebelum BI menetapkan BI rate tidak ada pernyataan dari Trump yang membuat kekhawatiran global lagi," ulasnya.

Lana memperkirakan kalau pun nilai tukar rupiah menguat, akan berada pada kisaran 14.000-14.100. Tetapi mungkin ketika tekanan global sudah turun, dan di dalam negeri dengan permintaan dolar sudah menurun, Pasar perlu mempertimbangkan untuk rupiah pada level yang lebih kuat di bawah 14.000 per dolar AS

"Syukur bila intervensinya bisa membawa rupiah ke 13.700,sehingga akan ruang yang lumayan untuk rupiah di akhir tahun tidak perlu menembus 14.300. Walaupun secara 3 tahun terakhir rupiah bergerak masih dalam kondisi normal, dengan tertinggi di 14.653," tukas Lana. (OL-3)