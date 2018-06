Bima Arya Tenang Nyoblos Diantar Dedie Rachim

CALON Petahana Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengaku lebih santai melewati proses pilkada. Termasuk saat pencoblosan, calon Walikota Bogor nomor urut 3 itu mengaku tenang dan lega. Bagi Bima, ajang pemilihan Wali Kota Bogor ini adalah ikhtiar yang pernah ia lalui.

“Ya, sekarang relatif lebih tenang. Kalau sebelumnya kan memasuki suatu dunia baru, pengalaman yang baru, kalau sekarang relatif lebih tenang dan lebih siap untuk menerima hasil apapun,” ungkap Bima, rabu (27/6).

Bima Arya mengaku tidak ada prosesi khusus dalam menyambut hari pencoblosan. Seperti periode sebelumnya, Bima melakukan kumpul bersama dengan keluarga besar. Hanya melakukan doa bersama dan haul almarhum ayahandanya di kediaman pribadinya.

“Kebetulan bertepatan dengan haul almarhum ayah saya. Jadi memohon kepada Allah hasil yang terbaik. Tadi saya sampaikan juga saya diajarkan oleh ayah saya untuk ‘just do your best and Insya Allah, God will do the rest’. Lakukan yang terbaik dan maksimal, Insya Allah sisanya kita serahkan kepada Allah,” ungkapnya.

Bima Arya sendiri melakukan pencoblosan di TPS 19, Komplek Baranangsiang Indah, Katulampa, Kota Bogor, tak jauh dari kediamannya.

Dia nyoblos sekitar pukul 09.45 wib bersama keluarganya. Dedie Rachim yang sebelumnya bertugas di Jakarta sebagai Direktur Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tidak memiliki hak suara lantaran masih ber-KTP ibukota. Namun, Dedie yang menjadi calon wakil wali kota yang mendampingi Bima, setia. Dia tetap berada di Bogor dan mengantarkan Bima ke TPS.

Setelah itu, Bima dan Dedie melakukan aktivitas seperti biasa. Kemudian keduanya melihat langsung proses penghitungan suara di pusat tabulasi data di Saung Badra (posko pemenangan Bima-Dedie), Jalan Pangrango, Bogor Tengah mulai jam 13.00 WIB.

“Sampai malam di Saung Badra. Mulai dari proses perhitungan pasti saya akan ada di sini. Apapun hasilnya saya akan selalu berada bersama tim. Selanjutnya kami akan menggelar konferensi pers untuk sikapi hasil quick count,” pungkasnya. (OL-3)