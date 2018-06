17 Negara Bagian Tuntut Trump Terkait Pemisahan Keluarga

SEBANYAK 17 negara bagian Amerika Serikat (AS) menggugat Pemerintahan Donald Trump atas pemisahan keluarga migran yang dinilai kejam dan melanggar hukum.

Pengacara umum dari negara-negara bagian yang meluncurkan gugatan termasuk Washington, New York, dan California. Massachusetts, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont dan Virginia ditambah District of Columbia.

Objek dari tindakan hukum itu adalah kebijakan yang menolak masuknya para pencari suaka di perbatasan AS-Meksiko.

Sementara itu, Wakil Presiden Mike Pence telah memperingatkan para imigran tanpa dokumen untuk tidak membahayakan nyawa anak-anak mereka dengan mencoba memasuki AS secara ilegal.

Pada sebuah konferensi pers di Brasil, Pence mengatakan dia memiliki pesan langsung dari hati bagi mereka yang merencanakan perjalanan ke Amerika.

"Jika Anda tidak dapat datang secara sah, jangan datang sama sekali," katanya. "Jangan mempertaruhkan nyawa Anda atau nyawa anak-anak Anda dengan mencoba datang ke Amerika Serikat di jalan yang dijalankan oleh penyelundup obat bius dan pedagang manusia."

Dalam tindakan hukum yang diajukan pada Selasa (26/6) di Pengadilan Distrik AS di Seattle, Washington, perintah Trump 20 Juni untuk menjaga keluarga migran bersama-sama juga digambarkan sebagai ilusi.

Ini adalah tuntutan hukum pertama atas pemisahan keluarga dari negara-negara bagian. Negara-negara bagian ini menentang tatanan eksekutif presiden dari Partai Republik yang menyangkal proses keluarga migran dan hak untuk mencari suaka.

Pekan lalu, Trump memerintahkan deportasi segera. Perintah ini hanya beberapa hari mengeluarkan perintah mengakhiri pemisahan keluarga.

Negara-negara bagian itu kini mencari perintah pengadilan untuk menyatukan kembali keluarga yang terpisah dan mengakhiri praktik pemisahan dengan mendeklarasikannya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Konstitusi.

Gugatan Selasa (26/6) menyatakan bahwa perintah ekaekutif Trump tidak mengamanatkan berakhirnya perpisahan keluarga dan tidak mengatakan apa-apa tentang menyatukan kembali keluarga yang telah terpisah.

Ini juga disebut sebagai kebijakan penghinaan terhadap kepentingan negara-negara bagian dalam menjaga standar perawatan bagi anak-anak dan melestarikan hubungan orangtua-anak.

"Kebijakan dan perilaku yang berkaitan dengan administrasi, telah menyebabkan kerugian yang parah dan langsung bagi Amerika dan penduduknya."

Jaksa Agung New Jersey Gurbir Grewal mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa praktik memisahkan keluarga kejam, sederhana.

"Setiap hari, sepertinya pemerintahan mengeluarkan kebijakan baru yang kontradiktif dan mengandalkan pembenaran baru yang kontradiktif. Tapi kita tidak bisa melupakan kehidupan orang-orang sedang dipertaruhkan."

Siaran pers dari Jaksa Agung New York Barbara Underwood bahkan merujuk kondisi anak-anak migran yang ditahan di New York City. Menurutnya, mereka harus dirawat karena depresi, kecemasan, dan perilaku bunuh diri.

"Dengan merenggut anak-anak dari orangtua mereka dan mengirim mereka ratusan mil jauhnya, pemerintagan Trump telah menyebabkan trauma tak terduga bagi anak-anak ini, sementara itu juga merusak kepentingan mendasar New York dalam melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan mereka," kata Underwood.

Selama panggilan konferensi dengan media AS pada Selasa (26/6), Kantor Pengungsi (ORR) Departemen Kesehatan AS menegaskan bahwa 2.047 anak-anak migran saat ini masih dalam perawatan agensi.

Anak-anak telah dikirim ke sel tahanan, gudang yang diubah, tenda gurun atau panti asuhan di sekitar AS.

ORR mengatakan ada 11.800 anak di jaringan shelter nasional. Sebagian besar dari anak-anak ini adalah anak di bawah umur yang tanpa pendamping yang datang melintasi perbatasan tanpa orang tua atau wali.

Direktur ORR Scott Lloyd menolak untuk mengatakan apakah agensi tersebut masih menerima anak-anak migran yang telah terpisah dari keluarga mereka.

Anggota parlemen di Capitol Hill juga telah meminta informasi tentang biaya pemisahan keluarga dari Departemen Homeland Security (DHS).

"Publik berhak mendapatkan penghitungan yang lengkap dan menyeluruh tentang berapa banyak uang mereka yang telah Anda habiskan untuk memecah ribuan keluarga di perbatasan selatan kita," demikian bunyi surat itu.

Lebih dari 100 anggota parlemen kongres telah menandatangani permintaan akuntansi, yang memberikan batas waktu 10 Juli kepada agensi untuk merinci biaya. (BBC/AFP/OL-2)