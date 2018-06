Pindahkan Produksi ke Luar Negeri, Trump Kecam Harley-Davidson

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Selasa (26/6), melancarkan serangan terhadap produsen motor besar Harley-Davidson setelah perusahaan itu memutuskan memindahkan sejumlah produksi ke luar AS.

Trump bahkan mengancam akan memberlakukan pajak bagi produk Harley-Davidson yang berasal dari luar AS dan menyebut sepeda motor khas AS itu seharusnya tidak pernah dibuat di luar 'Negeri Paman Sam' itu.

Sehari setelah perusahaan asal Wisconsin itu mengatakan akan memindahkan sejumlah produksi mereka ke luar negeri setelah Uni Eropa memberlakukan tarif sebagai balasan atas tarif yang diberlakukan Trump, Trump menyebut Harley-Davidson menggunakan perang dagang AS-Uni Eropa sebagai alasan untuk pemindahan produksi mereka.

Adapun Uni Eropa menyebut Trump harus menyalahkan dirinya sendiri atas keputusan Harley-Davidson itu.

Uni Eropa menanggapi tarif yang diberlakukan AS terhadap produk baja dan aluminium dengan memberlakukan pajak impor terhadap produk asal AS termasuk sepeda motor, bourbon, dan blue jeans.

"Kami tidak ingin menghukum namun ini adalah konsekuensi. Perusahaan AS akan menekan pemerintah AS dan menyebut kebijakan pemerintah itu merugikan perekonomian AS," ujar Komisi Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom.

Adapun Trump dalam serangkaian cicitan pada dini hari membantah kebijakannya bertanggung jawab atas pemindahan produksi Harley-Davidson.

"Pada awal tahun ini, Harley-Davidson mengatakan akan memindahkan sebagian besar operasi mereka di Kansas City ke Thailand, Itu terjadi lama sebelum tarif diumumkan. Itu berarti mereka menjadikan tarif/perang dagang sebagai alasan," cicit Trump.

"harley harus tahu mereka tidak akan bisa menjual produk mereka kembali ke AS tanpa membayar pajak yang besar!" imbuh Trump. (AFP/OL-2)