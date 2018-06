Kapal Robot ITS Jawara di Amerika

KARYA mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya berhasil menjadi jawara dunia dalam ajang internasional, 11th Annual International Roboboat Competition 2018 di Daytona Beach, Florida, Amerika Serikat (AS), yang berakhir Minggu (24/6) waktu setempat atau Senin (25/6) waktu Indonesia.

Sebanyak delapan mahasiswa ITS yang dinamai Tim Barunastra ini dengan karyanya berupa kapal autonomous Nala Heroes berhasil menyabet juara pertama dalam kompetisi tahunan yang berlangsung sejak 18 Juni itu. Tim Barunastra ITS berhasil meraih skor tertinggi yakni 4.996, mengalahkan tim-tim dari negara lain.

"Ada 14 tim yang ikut dalam kompetisi robot kapal tanpa awak ini dan dari Indonesia, selain ITS Surabaya juga ada tim dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Tim lainnya berasal dari Belanda, Mexico, India, Kanada, dan dari Amerika Serikat sendiri. Semua tim harus mengikuti kualifikasi," kata Ketua tim Barunastra ITS, Khalif Aji Puspito melalui pesan di media sosial, Selasa (26/6).

Saat kualifikasi, lanjut dia, banyak kendala dihadapi tim saat kualifikasi, seperti yang terjadi pada saat run kualifikasi kedua dan ketiga. Antara lain GPS, kompas, dan tower lamp (untuk indikasi mode auto/ manual) bermasalah, serta laptop yang digunakan rusak, sehingga kapal tidak terkendali.

Beruntung saat run pertama, roboboat Nala Heroes berhasil berhasil melewatinya, sehingga beberapa poin kekurangan di run kedua dan ketiga, dapat menutupinya.

"Meski banyak kendala, akhirnya saat kualifikasi Tim Barunastra sudah dapat mencapai peringkat 1 dengan meraih skor sebesar 3.118. Tim kami maju ke babak final untuk melawan tujuh tim lainnya," imbuh Aji, Mahasiswa Teknik Sistem Perkapalan ITS ini.

Selesai kualifikasi, Tim Barubastra ITS berupaya memperbaiki kapal robotnya. Ternyata diketahui masalah berasal dari komponen ekstensi yang digunakan. Namun, tidak memungkinkan untuk diuji kembali di air, sehingga, dilakukan pengujian di darat dengan membawa kapal keliling perumahan.

"Alhamdulillah akhirnya kapal sudah benar seperti semula, dan di final berhasil menyelesaikan run dalam waktu 8 menit dari total alokasi waktu 20 menit dengan raihan skor 4.996 dan berhasil menjadi juara," tandas Aji.

Dengan raihan skor sebesar 4.996 itu, Tim Barunastra ITS Surabaya berhasil mengalahkan tim-tim finalis lainnya. Antara lain tim-tim dari Amerika, Georgia Institute of Technology (skor 4.200), Hagerty High School (958) dan Embry-Riddle Aeronautical University (818), Nathan Hale High School (337), University of Michigan (318), dan Florida Atlantic University (147). Sementara satu tim lagi dari Belanda, yakni Delft University of Technology (343).

Sementara, Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MScES PhD mengungkapkan rasa syukur dan bangganya. Keberhasilan Tim Barunastra, makin menambah prestasi ITS Surabaya yang 3 hari sebelumnya ada tim lain berhasil menjuarai kompetisi robot di Montreal Kanada, yakni Tim Ichiro ITS.

"Alhamdulillah, setelah Tim Ichiro mengukir prestasi di Kanada minggu lalu, sekarang mahasiswa ITS kembali juara di negeri Paman Sam. Kami berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu keberhasilan ini," tutur guru besar Teknik Lingkungan ini. (OL-3)