Ekonom: Kenaikan Impor Cerminan Geliat Investasi

NERACA perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Mei 2018 mengalami defisit sebesar US$2,83 miliar yang dipicu derasnya arus impor. Potensi kenaikan impor diyakini akan berlanjut mengikuti pergerakan investasi.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai kumulatif impor periode Januari-Mei 2018 yang mencapai US$77,76 miliar mayoritas dipengaruhi impor bahan baku atau penolong. Capaian nilai impor pada periode tersebut mengalami kenaikan 24,75% dibandingkan impor kumulatif Januari-Mei 2017 sebesar US$62,33 miliar.

"Kenaikan defisit (neraca perdagangan) sebenarnya lebih disebabkan kenaikan impor, terutama barang modal dan bahan baku. Ini bisa dimengerti karena investasi juga meningkat. Peningkatan investasi biasanya akan diikuti oleh kenaikan impor barang modal, apalagi kebanyakan investasi dari luar negeri," ujar pengamat ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dihubungi, Selasa (26/6).

Pemerintah, sambung dia, tentunya berharap geliat investasi terus meningkat untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional. Apalagi investasi melaui pembentukan modal tetap bruto (PMTB) merupakan komponen yang memiliki kontribusi terhadap struktur Produk Domestik Bruto (PDB).

Dia berharap peningkatan arus investasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mayoritas berorientasi ekspor. Dengan demikian, dampak tingginya impor sebagai konsekuensi geliat investasi, perlahan akan terkikis kenaikan ekspor yang menutup defisit transaksi berjalan (CAD).

"Di waktu depan, investasi ini akan menjadi basis produksi yang diharapkan juga meningkatkan ekspor. Kenaikan investasi sudah berlangsung selama setahun belakangan. Kita harapkan setahun ke depan terlihat hasilnya. Ekspor akan menjadi lebih baik lagi yang akhirnya menutup defisit transaksi berjalan," imbuh Yose.

Lebih lanjut dia menekankan agar tidak terlalu mengkhawatirkan defisit transaksi berjalan selama geliat investasi asing bergerak naik. Di satu sisi, pemerintah tidak boleh lengah terhadap ancaman potensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Begitu pula kampanye hitam dan kebijakan pengenaan tarif bea masuk yang digencarkan negara tujuan ekspor terhadap produk ekspor Indonesia, seperti minyak kelapa sawit (CPO). Pasalnya persoalan tersebut dapat menghambat prospek ekspor nasional.

"Hal yang mengancam prospek ekspor ini tentunya akan memperburuk defisit transaksi berjalan. Pemerintah perlu mempercepat upaya perluasan akses pasar produk Indonesia dengan konsultasi dan perjanjian perdagangan, serta meningkatkan promosi dan kampanye produk Indonesia di pasar luar," tukasnya.

Sementara itu, BPS memandang potensi perang dagang belum berdampak negatif terhadap kinerja ekspor Indonesia ke AS dan Tiongkok. Tercermin dari kenaikan nilai ekspor non migas ke Tiongkok per Mei 2018 sebesar US$278,9 juta (month to month/m-to-m). Adapun peningkatan nilai impor ke AS pada Mei 2018 tercatat US$143,4 juta (m-to-m). (OL-3)