Rupiah Selasa Pagi Melemah Menjadi Rp14.165

NILAI tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa (26/6) pagi bergerak melemah sebesar 6 poin menjadi Rp14.165 dibanding posisi sebelumnya Rp14.159 per dolar AS.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada di Jakarta, mengatakan, depresiasi rupiah dipicu sentimen dari dalam negeri yaitu rilis neraca perdagangan Mei yang kembali mencatatkan defisit lebih besar dari bulan sebelumnya.

"Pergerakan rupiah cenderung berbalik melemah seiring dengan respon negatif atas meningkatnya defisit neraca perdagangan Indonesia yang mencapai US$1,52 miliar," ujar Reza.

Di sisi lain, lanjut Reza, meski laju euro terlihat menguat dibandingkan dengan dolar AS, hal itu tidak cukup kuat mengangkat rupiah karena sentimen neraca perdagangan tersebut.

"Bahkan masih ada sentimen dari rencana pelonggaran LTV juga tidak cukup kuat mengangkat rupiah," kata Reza.

Pergerakan rupiah yang melemah sendiri diharapkan hanya bersifat sementara untuk merespon masih adanya defisit neraca perdagangan. Di sisi lain, masih adanya sejumlah sentimen positif lainnya diharapkan dapat menahan pelemahan lebih lanjut.

Ditambah dengan pergerakan Euro yang terapresiasi di atas dolar AS, diharapkan juga masih bertahan untuk membantu Rupiah bertahan di zona hijau.

Adapun Rupiah diestimasikan akan bergerak dengan kisaran 'support' Rp14.158 per dolar AS dan resisten Rp14.146 per dolar AS. (OL-3)