Jonan Jamin Investasi di Tahun Politik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan imvestor asing terutama di bidang energi untuk tidak mengkhawatirkan tahun politik dan Pemilu pada tahun depan.

Jonan mengatakan hal itu saat berdialog dengan US Chamber of Commerce di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin (25/6).

Dalam dialog itu, Charles Freeman dari US Chamber of Commerce menanyakan soal keamanan dan keberlanjutan investasi di bidang energi. Freeman menanyakan apakah akan ada perubahan regulasi terkait tahun politik.

Jonan menjamin keamanan dan keberlanjutan investasi. “Sebab imvestasi di bidang energi bersifat jangka panjang,” kata Jonan.

Jonan mengundang perusahaan AS untuk berinvestasi karena Pemerintah Indonesia memperlakuan secara setara investor asing dan investor dalam negeri sektor energi.

Hadir dalam dialog tersebut sejumah perusaaan AS seperti Chevron, Exxon, Freeport, General Electric. Sedangkan Jonan didampingi antara lain oleh Dubes RI untuk Amerika Budi Bowoleksono, Dirjen Migas Djoko Siswanto, Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Wakil Kepala SKK Migas Sukandar, founder Medco Arifin Panigoro dan Hilmy Panigoro. (OL-2)