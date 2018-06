Hendri Nasim Kuasai Putaran Pertama

PERHELATAN Indonesian Golf Tour (IGT) Seri V mulai bergulir pada Senin (25/6) di Damai Indah Golf, Bumi Serpong Damai (BSD) Course, Tangerang Selatan. Hendri Nasim berhasil menguasai putaran pertama dengan skor 67 (5 di bawah par) menggeser posisi Danny Masrin yang sempat memimpin sendirian dengan skor 69 setelah memperoleh 3 di bawah par.

Ketika sudah mencetak 1 di atas par hingga hole 12, Hendri secara mengejutkan membukukan birdie berturut-turut di enam hole terakhir. Menurut Danny, pengaruh cuaca dan lapangan yang berat membuat performanya menurun di akhir-akhir pertandingan.



“Hari ini memang cukup berat, hujan on dan off. Namun, saya memulai sembilan hole pertama dengan cukup baik, 3 birdie dikurangi 1 bogey, lalu tambahan 2 birdie melawan 1 bogey. Sejauh ini pukulan saya cukup baik, beberapa kesempatan birdie gagal masuk dan sebagian karena lip out. Namun, dengan kondisi cuaca dan lapangan yang berat, saya menerima hasil hari ini,” ujar Danny. (Rul/R-3)