Charlie Puth Konser di Indonesia

CHARLES Otto Puth alias Charlie Puth, 26, penyanyi asal Amerika Serikat, akan konser di Indonesia untuk pertama kalinya, pada Jumat, 16 November 2018, di ICE-BSD City. Konser ini bagian dari tur dunia Charlie Puth yang bertajuk Voicenotes Tour 2018.

“Ini merupakan anugerah dari Tuhan yang Mahakuasa dan berkat dukungan serta doa dari penggemar Charlie Puth yang meinginkan dia untuk tampil di Indonesia. Tahun 2016 yang lalu kami sudah berusaha ingin membawa Charlie Puth untuk bisa konser di Tanah Air, finally one of our dreams come true,” kata David Ananda, Managing Director Full Color Entertainment, dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id, Senin, 25 Juni 2018.

Tiket pre-sale mulai dijual pada 2 Juli 2018, pukul 23.59. Untuk tiket pre-sale, hanya terbatas 3.000 tiket. Terdapat lima kelas tiket untuk konser ini, yaitu golden priority Rp1,5 juta (reguler) dan Rp1,25 juta (pre-sale), festival Rp990 ribu (reguler) dan Rp750 ribu (pre-sale), diamond (duduk sesuai nomor, mendapat makanan dan minuman) Rp2,5 juta, platinum (duduk bebas) Rp1,5 juta, silver (duduk bebas) Rp990 ribu. (H-5)