Kebijakan Gas untuk Tarik Investor

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dijadwalkan menjadi salah satu panelis dalam 27th World Gas Conference di Washington DC, Amerika Serikat, 27 Juni 2018.

Di konferensei itu Jonan akan menjadi salah satu penelis dengan tema What next for the Asia Pacific gas market. Panelis lain antara lain Francis Fanon (Asisten Sekretaris Biro Sumber Energi AS), Wan Zulkiflee (CEO Petronas), dan Yalan Li (Chairman of Board of Director Beijing Gas Group).

Dalam kesempatan itu Jonan akan berbicara tentang peta gas dunia dan Asia Pasifik serta posisi Indonesia dalam peta gas dunia tersebut. Dewasa ini, Amerika Utara memiliki cadangan gas dunia sebanyak 6%, ­Amerika Tengah dan Selatan 4,1%, Timur Tengah 42,5%, Afrika 7,6%, Eropa dan Euroasia 30,4%, Asia Pasifik 9,4%, dan Indonesia 1,53%.

Terpenting, Jonan akan mengungkapkan kebijakan pemerintah Indonesia di bidang gas, misalnya penggunaan gas untuk pembangkit listrik, bauran energi, konsumsi gas, perkembangan infrastruktur, inovasi, serta terkait dengan lingkungan hidup. “Intinya paparan saya bicara kebijakan untuk menarik lebih banyak investor,” kata Jonan saat berbincang dengan Media Indonesia, kemarin.

Ikut serta mendampingi Jonan antara lain Dirjen Migas Djoko Siswanto, Wakil Kepala SKK Migas Suhendar, dan Plt Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Senada dengan Jonan, Dirjen Migas Djoko Siswanto mengatakan kepentingan Indonesia di konferensi tersebut ialah mengundang lebib banyak investor di sektor migas.

“Investasi akan menyerap tenaga kerja serta ekonomi akan tumbuh,” kata Djoko.

Dalam waktu dekat, Ditjen Migas meluncurkan Neraca Gas Indonesia. “Kita terbitkan menjadi buku supaya investor dan stakeholders lain tahu kebijakan di sektor energi,” tambahnya.

Dalam kesempatan kunjungan ke AS ini, Jonan juga akan menghadiri dialog antara menteri-menteri energi negara-negara APEC dan CEO perusahaan LNG, pertemuan dengan US-ASEAN Bussiness Council, menghadiri CSIS-Pertamina Banyan Tree Leadership Forum, serta bertemu dengan masyarakat Indonesia untuk menjelaskan perkembangan kinerja sektor ESDM. (E-2)