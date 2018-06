Elite Politik Didesak Stop Suburkan Hoaks

SEKRETARIS Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta menghimbau para elit politik diminta tidak menjadi sumber kegaduhan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak faktual. Hal itu disampaikannya terkait dengan pernyataan Ketua Umum Partai Demokrast Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Kaka, semua pihak seharusnya membeberkan hal-hal yang sifatnya faktual, bukan saling mengklaim kebenaran.

Ia mencontohkan tudingan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyoni soal penggeledahan rumah dinas mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat M Iriawan. Deddy Mizwar merupakan calon gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Demokrat.

Menurut Kaka, SBY seharusnya menyebut kapan dan bagaimana pemeriksaan itu berlangsung. "Faktual saja, sebut by name by addres, pemeriksaannya seperti apa dan seterusnya. Jangan kemudian terkesan memprovokasi publik," ujarnya Minggu (24/6).

Kaka menilai, jika elite politik terbiasa melontarkan pernyataan tanpa data, dikhawatirkan justru menyuburkan hoaks atau berita bohong. Apalagi sebagai Presiden ke -6, SBY sepatutnya memberikan pelaharan politik yang baik kepada publik. "Tidak heran jika hoaks tumbuh subur di masyatakat jika elite politik juga berperilaku demikian," tandasnya.

Ia mengingatkan saling tuding tanpa data faktual semacam ini berpotensi menurunkan indeks persepsi masyarakat terhadap demokrasi. Menurut dia, indeks persepsi publik terhadap demokrasi pada pilkada 2018 berbahaya bagi pemilihan presiden 2019. (OL-4)