Prekuel Game of Thrones tengah Disiapkan

SEPTEMBER lalu, sebuah gosip beredar bahwa Bryan Cogman, produser veteran Game of Thrones tengah mengerjakan prekuel bagi serial televisi itu. Ada lima cproyek untuk prekuel serial yang terinspirasi dari buku karangan George RR Martin itu.

Semuanya masih sangat rahasia, meski beberapa detail telah diungkapkan. Sutradara Game of Thrones David Benioff dan DB Weiss memutuskan tidak akan terlalu terlibat dalam prekuel itu. Namun, mereka akan bertindak sebagai produser eksekutif dan memberi kesempatan bagi sutradara lainnya untuk berkisah soal Westeros.

Lima penulis, semuanya bekerja sama dengan Martin, kini tengah mencoba menceritakan mengenai dunia sebelum Game of Thrones. Kelima show prekuel akan menampilkan karakter baru. Jadi, jangan harap Anda akan melihat karakter-karakter Game of Thrones yang telah Anda cintai.

Ceritanya juga kemungkinan tidak akan terkait dengan yang selama ini Anda tonton dalam serial yang ditayangkan stasiun televisi HBO. Martin juga telah membantah teori yang menyebut prekuel ini akan berkisah soal Ser Duncan the Tall dan Aegon the Unlikely. “Kelima penulis itu telah mengunjungi saya di Santa Fe. Bahkan, beberapa dari mereka telah beberapa kali mengunjungi saya.

Kami menghabiskan waktu seharian membahas ide mereka, sejarah Westeros, serta detail yang hanya bisa ditemukan di The World of Ice & Fire serta The Lands of Ice & Fire. Mereka semua sangat berbakat dan saya sangat senang bekerja dengan mereka. Saat mereka tidak berkunjung, kami berhubungan melalui telepon, SMS, dan surel,” ungkap Martin.

Sementara itu, Presiden Program HBO Casey Bloys mengatakan prekuel itu kemungkinan baru akan ditayangkan selepas season terakhir Game of Thrones tahun depan. Pilot dari serial prekuel itu akan disutradarai oleh Jane Goldman, sutradara film Kick-Ass, X-Men: First Class, dan Kingsman, bersama Martin.

CNN melaporkan pilot itu akan bercerita mengenai kisah dunia Game of Thrones yang sama sekali belum kita ketahui. Mulai dari rahasia menakutkan di sejarah Westeros hingga asal terciptanya white walkers. Begitu juga soal misteri wilayah Timur serta legenda keluarga Stark. Adapun Goldman ketika ditanya apakah dia akan membawa selera humor dan kegemarannya akan adegan penuh darah, sutradara itu menjawab “Saya tidak tahu apakah saya diizinkan menjawabnya. Namun, saya rasa iya. Itu adalah hal-hal yang saya cintai dan ingin saya lakukan. Saya akan kecewa jika tidak bisa memasukkan unsur-unsur saya ke dalam serial ini.”

Adapun empat sutradara lainnya yang akan ambil bagian dalam prekuel Game of Thrones ini ialah Max Borenstein, penulis untuk fi lm Kong: Skull Island; Brian Helgeland, peraih Piala Oscar untuk fi lm LA Confi dential; Carly Wray, penulis untuk serial televisi The Leftover dan Mad Men; serta Brian Cogman, penulis profi l untuk serial Game of Thrones.

Season kedelapan dan terakhir Game of Thrones akan ditayangkan pada 2019. Jika benar, berarti prekuel serial fantasi itu baru akan dirilis 2010. Sudah tidak sabar bukan?