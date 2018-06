Robot Ichiro Milik ITS Menang di Kompetisi Kanada

ROBOT Ichiro buatan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya mendapat juara pertama pada kategori Humanoid League Teensize Soccer Competition di kompetisi robot soccer tingkat dunia "RoboCup 2018" yang diselenggarakan di Montreal, Kanada.

Dosen pembimbing Tim Ichiro, Muhtadin, mengatakan Ichiro ITS meraih empat penghargaan sekaligus dalam kompetisi yang berlangsung sejak 15 Juni lalu. Keempat penghargaan itu, yakni RoboCup Soccer, RoboCup Rescue, RoboCup @Home, RoboCup Industrial, dan RoboCup Junior.

"Ichiro merupakan akronim dari ITS Champion in Robocup. Akhirnya mimpi besar ITS berhasil tercapai di tahun 2018 ini," kata Muhtadin saat dikonfirmasi, Jumat(22/6).

Ada beberapa kategori dalam pertandingan mengacu pada ukuran robot. Memiliki tinggi di atas 80 cm, robot humanoid Ichiro masuk dalam kategori Teensize. Pada kategori tersebut, hanya tiga robot yang diperbolehkan bermain di lapangan, dengan pembagian dua pemain dan satu penjaga gawang.

Pada babak penyisihan, Ichiro ITS meraih empat kali kemenangan, satu kali kalah dari robot MRL HSL milik Iran dengan skor 1-3. Setelah sebelumnya berhasil menang dari AMN United (Kanada) dengan skor 2-0, Nu Bots (Australia) 3-0, WF Wolves (Jerman) 1-0, dan Edrom (Brazil) 5-0. Sehingga Ichiro menempati posisi kedua klasemen sementara di bawah MRL HSL.

"Tim yang cukup kuat ini meraih lima kali menang tanpa kalah. Alhasil, di klasemen sementara skor Ichiro cukup jauh yaitu 9 sedangkan MRL HSL 20," ujarnya.

Berlanjut pada semifinal, Ichiro mengalahkan WF Wolves milik Jerman dengan skor 2-0, sedangkan pada babak final mengalahkan MRL HSL milik Iran dengan skor telak 3-0. Sehingga dinobatkan sebagai juara pertama.

"Ini semua tentu berkat doa dari tim dan semuanya, kami tidak menduga bisa mengalahkan MRL HSL dengan skor cukup telak," tuturnya.

Selain menjadi juara dalam kategori Humanoid Teensize League, Tim Ichiro ITS juga menjadi juara II kategori Drop In Challenge Teensize, juara II Technical Challenge Teensize, dan juara III Best Humanoid. Tim Ichiro pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung sejak sebelum keberangkatan ke Kanada.

"Selama kami di Kanada, kami mendapatkan dukungan yang sangat baik dari

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan jajarannya, serta masyarakat Indonesia di Kanada," pungkasnya.(OL-6)