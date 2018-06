Menteri Jonan Jadi Pembicara di World Gas Conference 2018

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, dijadwalkan menjadi salah satu panelis dalam World Gas Conference 2018 di Washington DC, Amerika Serikat, 27 Juni mendatang. Berdasarkan jadwal acara yang diterima Media Indonesia, Jonan menjadi salah satu panelis pada diskusi bertemakan What Next for The Asia Pasific Gas Market, bersama panelis lainnya, Franxis Fanon (Asisten Sekretaris Biro Sumber Energi AS), Wan Zulkiflee (CEO Petronas), Yalan Li (Chairman of Board of Director Beijing Gas Group).

Kunjungan ke AS ini juga dimanfaatkan Jonan untuk menghadiri acara lain, seperti dialog antara menteri-menteri energi di negara kawasan APEC dengan CEO perusahaan LNG, pertemuan dengan US-Asean Bussiness Council, menghadiri CSIS-Pertamina Banyan Tree Leadership Forum, serta pertemuan dengan masyarakat Indonesia untuk menjelaskan perkembangan kinerja sektor ESDM.

Jonan berangkat pada sore ini bersama Kepala BPH Migas, Wakil Kepala SKK Migas, Plt Dirut Pertamina, dan Founder Medco Group.(OL-6)