Trump Ancam Berlakukan Tarif 20% untuk Mobil Asal Uni Eropa

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Jumat (22/6), mengancam akan memberlakukan tarif 20% untuk mobil-mobil yang diimpor dari negara-negara Uni Eropa setelah blok itu memberlakukan tarif terhadap puluhan produk asal 'Negeri Paman Sam' itu.

"Berdasarkan tarif dan halangan dagang yang diberlakukan kepada AS oleh Uni Eropa, jika hal itu tidak dicabut, kami akan memberlakukan tarif 20% untuk semua mobil yang Uni Eropa yang masuk ke AS," seru Trump.

Trump telah berulang kali memperingatkan dirinya tidka akan ragu memberlakukan tambahan bea untuk produk impor demi melindungi industri otomotif AS, terutama kepada mobil asal Jerman.

Presiden AS itu juga berulang kali mengaku melihat banyak mobil Mercedes di jalan Kota New York sementara sangat minim mobil AS di Eropa.

Uni Eropa memberlakukan sejumlah tarif baru kepada produk asal AS mulai Jumat (22/6) tengah malam setelah pemerintah AS memberlakukan tarif 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium dari berbagai penjuru dunia, termasuk negara-negara sekutu Washington. (AFP/OL-2)