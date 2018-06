Tampil di Carpool Karaoke, McCartney Ceritakan Sejarah Let It Be

MUSISI legendaris Inggris Paul McCartney tampil dalam segmen Carpool Karaoke yang merupakan bagian dari acara The Late Late Show dengan pembawa acara James Corden.

Dalam Carpool Karaoke kali ini, Corden dan McCartney mengendarai mobil berkeliling kota tempat tinggal McCartney, Liverpool.

Mereka melintasi berbagai tempat yang menjadi inspirasi bagi The Beatles, band yang membuat McCartney kenamaan, bahkan mengunjungi rumah McCartney kala remaja.

Salah satu hal yang muncul dalam pembicaraan antara Corden dan McCartney ialah mengenai inspirasi untuk lagu Let It Be.

McCartney mengatakan bahwa lagu itu berawal dari mimpi dimana pria bergelar Sir itu didatangi oleh ibunya yang telah meninggal.

"Saya bermimpi pada 1960-an dengan ibu saya, yang telah meninggal, datang dan menenangkan saya. Dia berkata, "Semuanya akan baik-baik saja. Just let it be," kenang McCartney.

"Dia memberi saya semangat positif. Jadi, saat saya bangun, saya berkata, "Apa itu? Apa yang dikatakannya? Let it be? Itu sangat bagus," imbuhnya.

Corden mengatakan itu adalah cerita yang sangat indah.

"Anda membuat saya sangat emosional," kata Corden sembari mengusap air mata dari wajahnya.

Menjelaskan mengapa dirinya menjadi sangat emosional, Corden mengatakan, "Saya ingat kakek saya, seorang musisi, bersama ayah saya, mendudukkan saya dan berkata, 'Kami akan memainkan lagu terindah yang pernah kamu dengar'."

'Saya ingat mereka memainkan lagu Let It Be. Jika kakek saya ada di sini, dia pasti senang mendengar ceritamu itu," imbuhnya.

McCartney kemudian membuat Corden semakin emosional dengan berkata, "Dia ada di sini."

Carpool Karaoke edisi McCartney itu diakhiri dengan konser kejutan di sebuah pub di Liverpool. (OL-2)