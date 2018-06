Perjalanan Membangun Hubungan

MENGHABISKAN waktu bersama keluarga menjadi inti cerita film Kulari ke Pantai yang akan tayang pada Kamis (28/6). Perjalanan panjang menggunakan mobil menjadi saat yang tepat untuk menjalin komunikasi antara ibu dan anak. Sang sutradara Riri Riza mengusung konsep me time bersama ibu atau mother and daughter only.

Seperti dilakukan tokoh Uci yang diperankan Marsha Timoty dengan putrinya Sam (Maisha Kanna) dan keponakannya Happy (Lil'li Latisha). Uci yang ingin mengenalkan anaknya kepada alam memutuskan melakukan road trip dengan putrinya dan keponakannya.

Sam digambarkan sebagai anak kecil yang ceria. Ia suka bermain di alam terbuka dan berselancar. Ia berbanding terbalik dengan Happy yang berasal dari kota dan anak kekinian yang menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya.

Karena konsep road trip butuh banyak tenaga ekstra, pemain, orangtua pendamping, dan kru merasa nyaman. Lokasi pengambilan gambar yang berpindah-pindah juga memengaruhi mood pemain.

"Suasana yang terbangun pun jadi beda sekali dan perjalanan syuting seakan seperti piknik dan tentu saja anak-anak juga ada lelahnya. Kita juga mengalami macet hampir 12 jam di pantura dan untungnya anak-anak menjadi punya waktu istirahat reguler tinggal kita aja yang mengalami stres melihat truk di depan," ungkap Riri Riza.

Para pemain utama pun harus berpindah-pindah tempat dari Jakarta sampai Taman Nasional Alas Purwo di Pulau Lengkung, ujung Banyuwangi. Tak pelak Marsha pun harus menyetir mobil sendiri.

"Saya nyetir sendiri. Untuk kebutuhan memang kita ada yang harus riging, tapi hampir semuanya sih nyetir sendiri. Perjalanan sih 45 hari, syuting 30 harian, ya satu bulan. Tapi menyenangkan sih dari road trip-nya sendiri itu juga saya belum pernah road trip sebelumnya, banyak dari lokasi syuting yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jadi, serasa liburanlah," ujar Marsha tentang pengalaman saat syuting film Kulari ke Pantai.

Anak-anak yang terlibat dalam film pun mengaku sangat menyukai perjalanan film kali ini. Meski menikmati pengambilan gambar, Lil'Li Latisha mengaku kesulitan menjaga emosi saat pengambilan gambar yang berulang-ulang.

Bule

Menariknya, dalam film bergenre drama komedi ini ada kehadiran orang asing alias bule. Terlibatnya Dani dalam film ini cukup memberikan warna tersendiri. Mira tertarik mengajak Dani dalam filmnya karena kerap dia mem-posting videonya di akun Instagram dan Youtube. Dalam video itu Dani berbahasa Indonesia dengan logat Papua.

Daniel--nama asli Dani--memilih menamai akun media sosialnya Suku_Dani. Nama itu sesuai dengan tempat kelahirannya dan pemberian teman-temannya di suku Dani. Ya, Daniel yang berkewarganegaraan Kanada itu lahir di Jayapura dan besar di Wamena. Semua itu tidak lepas dari peran orangtuanya yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Wamena, Papua.

"Dia (Mira Lesmana) DM saya lewat Instagram waktu itu saya berada di Amerika sedang berkuliah dan saya pikir waduh ini bahaya ini saya mau selesai kuliah, tapi mau main film akhirnya saya fly ke sini dan menyelesaikan skripsi lewat e-mail saja sambil syuting," paparnya.

Lebih lanjut Dani tidak mengetahui sosoknya di film itu mengundang gelak tawa penonton. "Sebenarnya karakter saya kurang jelas. Dia suka jalan-jalan suka cari ombak yang bagus. Dia seperti backpaker Surfer dan kebetulan ketemu sama mereka di jalan, tapi ya tujuannya tidak terlalu jelas. Dia mungkin tersesat atau miring sedikit atau apa ya, tapi ceritanya seru, saya ikut-ikut saja," ujarnya.

"Saya suka sekali luar biasa, terutama ketemu sama Mas Riri dan Mbak Mira. Sambil syuting saya belajar banyak sekali dari mereka dan juga bertemu dengan para pemain yang berbakat, luar biasa sendiri. Saya sendiri seperti saya bilang cuma ikut-ikut saja, dibilang saya berdiri di sini saya berdiri, dibilang saya bicara, saya bicara," imbuhnya. (M-3)