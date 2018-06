Paul McCartney Luncurkan Dua Lagu Baru

PAUL McCartney meluncurkan single dalam bentuk sebuah double A-side yang terdiri atas dua lagu baru berjudul I don't Know dan Come on to Me lewat perusahaan rekaman Capitol Records. Lagu-lagunya menandai cita rasa dari solo album McCartney yang akan datang.

Dalam lagu I don't Know dan Come on to Me, McCartney yang berusia 76 tahun memadukan dua gaya yang berbeda. I don't Know menjadi balada yang sedih dan menenangkan jiwa, seperti yang hanya dapat dipersembahkan Paul. Sementara itu, Come on to Me ialah irama parau yang membuat para penggemar merasakan percikan kimiawi yang berubah menjadi kobaran api rock. Rekaman album solo baru itu diperkirakan berlangsung pada musim gugur mendatang.

McCartney membeberkan beberapa rincian albumnya. Album ini akan meneruskan LP McCartney pada 2013, New, yang pada saat itu merupakan proyek pertamanya untuk menampilkan semua komposisi rock dan pop baru sejak Memory Almost Full (2007).

Pada 2011, McCartney merilis album klasik, Ocean's Kingdom, dan setahun kemudian ia mengeluarkan Kisses on the Bottom proyek yang terdiri atas musik pop tradisional dan jazz standar.