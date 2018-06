Marsha Timothy, Marlina Tayang di Bioskop AS

FILM Marlina si Pembunuh Dalam Empat Babak yang dibintangi Marsha Timothy, 39, mulai kemarin (22/6) tayang di bioskop Amerika Serikat. Marsha juga mengabarkan pemutaran film yang membawanya meraih penghargaan best actress dalam Sitges International Film Festival di Spanyol itu di akun Instagram-nya.

Distribusi film karya Mouly Surya itu ke AS dilakukan atas kerja sama dengan distributor spesialis film arthouse, Icarus dan Kimstim.

Selain AS, film ini akan diputar di Kanada, mulai Jumat (29/6). Total film ini telah didistribusikan ke lebih dari 40 negara.

Sederet komentar berisi pujian atas film tersebut pun muncul di unggahan tersebut.

Film Marlina si Pembunuh Dalam Empat Babak pertama kali diputar pada acara Directors Fortnight di Cannes, Prancis, Mei 2017. Tidak banyak film Indonesia yang berhasil menembus pasar AS. Dua film sebelumnya ialah The Raid dan The Act of Killing.

Kesuksesan film ini bukan saja dari segi distribusi yang luas. Dalam Sitges International Fantastic Film Festival 2017 di Spanyol, Marsha berhasil menyingkirkan sejumlah aktris top, antara lain Masami Nagasawa, Monika Balsai, dan Nicole Kidman.