Kunjungi Imigran, Jaket Melania Jadi Sorotan

MELANIA Trump mengejutkan dunia dengan mengunjungi anak-anak pengungsi di perbatasan Amerika Serikat (AS)-Meksiko, Kamis (21/6). Namun, pilihan busananyalah yang menjadi perhatian dunia maya. Melania mengenakan jaket bertuliskan, "I really don't care, do you?"

Hanya sekadar gaya busana atau ada pesan tersembunyi dari Ibu Negara AS itu? Jika benar ada pesan, untuk siapa?

Gambar Melania yang mengenakan jaket hijau army saat naik ke pesawat di Texas langsung viral. Gambar itu mengemuka saat Gedung Putih berusaha meredakan kemarahan dunia internasional terkait kebijakan memisahkan anak-anak imigran dengan orangtua mereka.

Ditanya mengenai jaket bergaya militer yang menampilkan huruf-huruf putih bergaya kuas--dijual di Zara seharga US$39 (sekitar Rp550 ribu)--juru bicara Melania, Stephanie Grisham memastikan tidak ada pesan tersembunyi dari pemilihan jaket tersebut.

"Itu hanya sekadar jaket," ungkap Grisham. "Setelah kunjungan yang penting ke Texas hari ini, saya harap media tidak akan fokus hanya kepada pakaiannya."

Grisham kemudian mencicit dengan tagar #SheCares #ItsJustAJacket setelah media sosial ramai membicarakan jaket yang dikenakan Melania. (AFP/OL-2)