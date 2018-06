Petani Kenya Produksi Serat Daun Sisal

KACANG tunggak dan sorgum menjadi dua komoditas utama bagi kehidupan keluarga petani Kenya, Sam Mung'ala. Namun kini, petani dari kota Kibwezi itu melihat peluang baru pada tren tas belanja dengan material serat dari daun sisal. Ia pun mulai melakukan penanaman dan penjualan dari jenis tanaman perdu tersebut

Hal ini sejalan dengan peraturan yang disahkan Pemerintah kenya pada tahun lalu, terkait pengurangan penggunaan dan produksi plastik. Jika masih memakai atau bahkan menggunakan tas plastik, ada ancaman hukuman empat tahun penjara atau denda sebesar 40ribu dollar AS.

"Kalau dulu satu kilo serat sisal dihargai 30 shilling Kenya (setara 0,30 dollar AS), berkat larangan penggunaan plastik harganya naik mencapai 100 shilling Kenya ( satu dollar AS) per kilo," ujar Mung'ala sembari mengasah golok di lahannya, seperti dilansir melalui Reuters, Jumat(22/6)

Pasar swalayan besar seperti Carrefour, dan Nakumatt mulai menawarkan penggunaan tas kain kepada pelanggannya. Permintaan akan serat daun sisal pun meningkat, petani pun semakin tertarik untuk menanam tanaman tersebut. Ahli pertanian dari Jomo Kenyatta University of Agriculture adan Technology, Robert Gituru, mengatakan daun sisal menjadi alternatif hijau sebagai pengganti plastik. Karena sifatnya yang mudah terurai dan bisa didaur ulang menjadi pupuk kandang.

Tingginya permintaan sisal di Kenya menjadikan negara tersebut sebagai produsen terbesar ketiga di dunia, setelah Brazil dan Tanzania. Pejabat di Lembaga Pangan dan Pertanian milik pemerintah, Dickson Kibata, mengatakan penjulaan sisal memberikan pemasukan sebanyak dua milyar shilling atau setara 20juta dollar AS setiap tahun.

"Tetapi akan sangat mungkin meningkat hingga 50 milyar shilling (500 milyar dollar AS) pada lima tahun mendatang apabila permintaan serat sisal terus bertumbuh," tukas Dickson.

Kibata juga menyampaikan keinginan pemerintah agar petani bisa menjadi tuan rumah pada konferensi antara petani dan pengusaha perihal alternatif serat tanaman sebagai pengganti plastik. Sementara, Mung'ala mengatakan sisal juga bisa mengatasi cuaca kering, dan dahulu ia hanya menanam pada sebagian kecil lahannya. Namun kini, hampir seperempat lahannya ditanami sisal.

"kelihatannya memiliki prospek yang bagus. Pedagang di jalan pun banyak yang datang ke lahan untuk membeli apa yang saya produksi," ujar petani yang sedang mempertimbangkan penggunaan setengah dari lahannya untuk tanaman sisal.

Di sisi lain, grup yang terdiri dari pelajar, relawan, dan pegawai pemerintahan mulai mengumpulkan sampah plastik dan kertas sebagai upaya membersihkan saluran air. Salah satu pekerja komunitas, Yohana Gikara, mengatakan pemandangan kumuh pada Bendungan Nairobi harus segera dihentikan. Mereka pun mulai melakukan penanaman pohon sebagai bagian rehabilitasi bendungan.

"Tanpa plastik, lahan basah kami akan terbebas dari polusi di masa mendatang. Tas dari serat tumbuhan dapat membantu persoalan daerah kumuh," kata Gikara sembari memungut sampah dari toilet sementara.(OL-6)