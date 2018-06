Uni Eropa Balas Tarif Dagang AS

UNI Eropa membalas tarif baru Amerika Serikat (AS) dengan juga menerapkan tarif pada produk-produk AS yang ikonik pada Jumat (22/6).

Tarif mulai berlaku pada tengah malam (22:00 GMT Kamis (21/6)) menurut jurnal resmi Uni Eropa.

Hal itu akan semakin memicu kegelisahan di pasar saham dunia yang sudah khawatir dengan ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok.

Agen bea cukai di pasar kolosal Eropa yang terdiri dari 500 juta orang sekarang akan mengenakan bea masuk, menaikkan harga produk buatan AS di supermarket, dan di seluruh lantai pabrik.

Brussels memberlakukan 'raft of duty' pada produk-produk AS senilai 2,8 miliar euro (US$3,3 miliar) sebagai tanggapan balasan terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump pada ekspor baja dan aluminium Eropa.

Komisaris Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom mengatakan blok 28 negara itu tidak punya pilihan lain selain menerapkan tarifnya sendiri setelah keputusan sepihak dan tidak adil dari AS.

Tarif baru AS juga dikenakan ke Meksiko dan Kanada menjadi pertempuran perdagangan global.

"Kami memiliki perang dagang dan itu semakin meningkat," kata Kepala Ekonom SEB Robert Bergqvist.

Untuk pertama kalinya, Brussels menyusun daftar pada Maret saat Trump melayangkan kenaikan tarif 25% pada impor baja dan 10% pada aluminium.

Daftar itu tidak secara khusus menyebutkan nama merek, tetapi Kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan akan menargetkan Harley-Davidson, bourbon, dan celana jeans Levi's. Cranberries, jus cranberry, jus jeruk, jagung manis, dan selai kacang juga menjadi target lainnya.

Daftar itu juga merembet hingga pakaian, sprei, dan alas kaki kulit pria, kosmetik mata, dan lipstik, ditambah sejumlah produk baja. (AFP/OL-2)