Penyanyi Nigeria Buat Lagu Soal Jersey KW

SEORANG penyanyi di Nigeria, pekan ini, merilis sebuah lagu yang membela hak pendukung Super Eagles untuk membeli dan mengenakan jersey palsu atau KW.

Jersey hijau bergaris-garis putih yang dikenakan timnas Nigeria menjadi buruan warga negara Afrika itu setelah Piala Dunia bergulis.

Namun, jersey resmi keluaran Nike dianggap terlalu mahal sehingga banyak pendukung Nigeria yang memilih untuk membeli jersey KW.

Dalam lagu berjudul Fake Jersey, penyanyi dan bintang media sosial Teni mengatakan dirinya tidak peduli pandangan orang lain soal jenis jersey yang dikenakannya.

"I go to Nike website, they say the jersey don sell out," nyanyi Teni mengenai jersey Nigeria yang telah terjual habis,

Dia kemudian pergi ke pasar dan membeli jersey KW seharga 2.500 naira (sekitar Rp98 ribu). "Emeka tell me say the jersey na 2.500"

Diputar di berbagai stasiun radio di Lagos, lagu Teni itu menjadi lagu tidak resmi timnas Nigeria untuk Piala Dunia 2018.

Di laga perdana Piala Dunia, Sabtu (16/6), Nigeria menyerah 2-0 dari Kroasia. Elang Super akan berhadapan dengan Islandia di laga kedua pada Jumat (22/6). (AFP/OL-2)