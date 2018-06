Libur Lebaran, Najib Razak Beri Penjelasan soal Barang Mewah yang Disita

MANTAN perdana menteri Malaysia Najib Razak mengatakan dia tidak pantas disalahkan atas skandal multi-miliar dolar 1MDB dan tidak tahu apa-apa tentang uang dari dana negara yang muncul di akun pribadinya. Namun, ia mengaku memiliki penjelasan untuk sejumlah besar uang tunai, tas tangan mewah dan perhiasan yang disita dari rumahnya oleh pihak berwenang Malaysia.

Seperti dikutip Channel News Asia saat wawancara resmi pertamanya sejak kalah pada pemilihan umum 9 Mei, Najib mengatakan bahwa penasihatnya dan manajemen dan dewan 1Malaysia Development Berhad (1MDB), telah salah karena merahasiakan dugaan penggelapan dana darinya.

Politisi berusia 64 tahun itu kalah dalam pemilihan setelah satu dekade berkuasa setidaknya sebagian karena skandal 1MDB, yang oleh Jaksa Agung AS Jeff Sessions telah digambarkan sebagai kleptokrasi yang paling buruk.

Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang baru terpilih mengatakan pada hari Selasa (19/6) bahwa pihak berwenang memiliki kasus yang hampir sempurna terhadap Najib dengan tuduhan penggelapan, penyalahgunaan, dan penyuapan terkait dengan 1MDB.

Najib, dalam beberapa komentarnya tentang skandal 1MDB mengatakan, dia tidak tahu apakah ratusan juta dolar yang mengalir melalui akun pribadinya adalah dari 1MDB. Dan apakah uang dari dana itu akhirnya dicuci untuk memperoleh aset secara global, termasuk yacht, lukisan, permata dan real estat utama.

"Saya tidak suka pesta di yacht. Lukisan-lukisan? Saya belum pernah melihat lukisan-lukisan itu sama sekali," kata Najib dalam wawancara yang diadakan di sebuah vila mewah pribadi menghadap laut di sebuah hotel bintang lima di pulau wisata Malaysia Langkawi.

"Saya tidak menyadari pembelian ini. Ini dilakukan tanpa sepengetahuan saya. Saya tidak akan pernah mengizinkan dana 1MDB untuk digunakan untuk barang-barang ini. Saya sudah berada di pemerintahan begitu lama, saya tahu apa yang benar dan apa yang salah," kata Najib yang mengenakan setelan kaos santai dan celana coklat.

Najib mengatakan dia menikmati golf, makanan, dan waktu bersama keluarganya di vila yang mereka pesan untuk merayakan liburan Idul Fitri. Anak-anak Najib, termasuk anak tirinya, Riza Aziz, seorang produser film Hollywood. Istrinya, Rosmah Mansor secara singkat muncul di wawancara tetapi Najib mengatakan dia tidak akan menjawab pertanyaan.

Kado pernikahan

Najib menyalahkan dewan 1MDB dengan mengatakan itu adalah kewajiban mereka untuk memberitahunya jika ada sesuatu yang salah. Investigator Malaysia yang menyelidiki 1MDB dan mengatakan mereka percaya bahwa Najib Rosmah telah mengumpulkan kekayaan dan properti dalam jumlah besar dengan menggunakan dana negara.

Hampir 300 kotak tas desainer dan lusinan tas berisi uang dan perhiasan termasuk barang-barang yang disita polisi dalam penggerebekan di properti keluarga Najib. Termasuk pula tas Birkin dari produsen barang-barang mewah Hermes yang masing-masing bisa bernilai hingga ratusan ribu dolar.

Najib mengatakan bahwa penyitaanbarang-barang mewah itu menciptakan persepsi negatif tetapi sebagian besar adalah hadiah yang diberikan kepada istri dan putrinya dan tidak ada hubungannya dengan 1MDB.

"Ya, ini adalah hadiah, terutama anak perempuan saya. Mereka diberi label: kapan, oleh siapa," menambahkan bahwa banyak dari barang-barang itu adalah hadiah pernikahan.

Najib mengatakan menantu laki-lakinya Daniyar Nazarbayev, keponakan Presiden Kazakstan Nursultan Nazarbayev, juga memberi banyak tas kepada Rosmah. "Orang mungkin merasa sulit untuk memahami, tetapi menantu saya misalnya, dia mendapat Birkin dari sumbernya, lima atau enam sekaligus," katanya.

"Keluarganya memiliki beberapa cara, jadi itu tidak ada hubungannya dengan 1MDB jika berasal dari Kazakhstan."

Dia juga mengatakan 114 juta ringgit yang ditemukan di rumah keluarganya di Kuala Lumpur adalah dana partai milik Organisasi Nasional Malaysia Bersatu, di mana ia menjadi presiden sampai ia mengundurkan diri tak lama setelah pemilihan. UMNO adalah bagian dari koalisi Barisan Nasional yang kalah dalam pemilihan.

Permata merah jambu

Jaksa AS telah menuduh bahwa lebih dari AS$ 4,5 miliar dari dana 1MDB dicuci melalui jaringan kompleks transaksi dan perusahaan shell. Departemen Kehakiman AS (DoJ) telah mengajukan beberapa tuntutan hukum untuk mengklaim sekitar 1,7 miliar dolar aset yang diyakini telah dicuri dari 1MDB.

Beberapa aset yang dicari termasuk lukisan Picasso, real estat mewah di California Selatan dan New York, saham di sebuah perusahaan produksi Hollywood dan kapal pesiar US $ 265 juta, dan perhiasan senilai lebih dari US$200 juta, termasuk berlian merah muda 22 karat liontin dan kalung.

Najib mengatakan perhiasan ini juga tadinya akan dihadiahkan kepada istrinya, Rosmah, tetapi dia tidak pernah menerimanya. "Dan sampai hari ini kami tidak tahu ... jadi dia mengatakan barang itu bukan miliknya," kata Najib. (AFP/OL-5)