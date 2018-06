Chloe Grace Moretz tidak Mau Lagi Jadi Hit Girl

AKTRIS Chloe Grace Moretz mengaku tidak tertarik lagi bermain sebagai Hit Girl jika proyek film superhero Kick Ass 3 dibuat. Dia kecewa dan tidak puas dengan pengerjaan film kedua yang dirilis lima tahun silam.

"Aku suka waralaba ini. Aku rasa film pertama sangat, sangat spesial," kata Moretz dalam wawancara dengan Indiewire di Provincetown Film Festival, Minggu (17/6).

"Aku berharap film keduanya yang dulu itu dikerjakan dengan sedikit berbeda. Karena aku rasa kita semua menantikan sesuatu yang agak berbeda dengan semua yang terjadi di situ," lanjutnya.

Moretz, aktris kelahiran 10 Februari 1997, telah terjun sebagai aktor film layar lebar sejak 2005 lewat Heart of the Beholder. Namun, Kick Ass (2010) garapan Matthew Vaughn adalah film yang membuat namanya melambung.

Film itu diadaptasi dari komik berjudul sama terbitan Marvel. Kisahnya berpusat pada Dave (Aaron Johnson), seorang remaja yang ingin jadi pahlawan super di kehidupan nyata dengan nama alias Kick Ass. Dia bertemu seorang eks polisi yang melatih anak gadisnya (Moretz) untuk menjadi petarung bernama Hit Girl.

Film pertama lumayan sukses secara komersial. Secara konsensus, menurut data Metacritic, respons kritikus dan penonton atas film ini juga cukup bagus. Namun, film kedua menuai hasil lebih rendah, baik secara komesial maupun konsensus penilaian.

Moretz sebagai salah satu pemain utama juga termasuk yang tidak suka film kedua. Dia ingin kenangan tentang peran Hit Girl berhenti di film pertama saja, bukan film kedua.

"Kendati aku suka karakter Hit Girl, aku rasa dia tinggal dan bertahan dalam Kick Ass (pertama) dan aku ingin tetap menjaga dia di sana. Aku ingin menjaga pikiran orang-orang supaya bertahan saja dengan Kick Ass. Jadi aku rasa tidak akan ada Kick Ass 3, atau setidaknya aku tidak merasa Hit Girl ada di dalamnya," ungkap Moretz.

Setelah Kick Ass, Moretz bermain di 20-an film panjang dan sejumlah serial televisi. Empat filmnya akan dirilis tahun ini, yaitu Suspiria, The Miseducation of Cameron Post, Red Shoes & the 7 Dwarfs, dan The Widow. (Medcom/OL-2)