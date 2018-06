Rupiah Tembus Rp14.000 Lagi, Darmin: Gejolak Eksternal Tidak Dapat Dihindari

PASCALIBUR panjang Lebaran, nilai tukar rupiah kembali melampaui level Rp14.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Depresiasi kurs ditengarai terdampak tekanan eksternal, utamanya dari kebijakan The Federal Reserve yang belum lama ini menaikkan suku bunga acuan (Fed Fund Rate/FFR) menjadi 2%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengamini pelemahan rupiah memang kerap dirisaukan. Gejolak eksternal, sambung dia, menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari.

"Karena di sana (The Fed), bunganya sudah bergerak. Tapi itu juga dirisaukan," ujar Darmin usai Halal Bihalal di kantornya, Kamis (21/6).

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) pada 21 Juni 2018, perdagangan rupiah bergerak pada level Rp14.090 per dolar AS. Begitu pula perdagangan kurs mengacu Bloomberg Dollar Index, dibuka pada level Rp14.090 per dolar AS.

Pergerakan rupiah dipandang semakin jauh dari nilai fundamentalnya. Menurut Darmin, fundamental berpotensi berubah seiring dengan fluktuasi tatanan global.

"Gini lho, fundamental itu juga bisa berubah dengan berubahnya tatanan global," ucap Darmin.

Menyoroti rupiah yang melemah lebih dari 1%, Darmin berpendapat sebenarnya kurs terus bergerak namun tersamarkan libur panjang Lebaran. Aktivitas pasar modal yang sempat rehat pun kini harus mencermati dampak gejolak global terhadap kurs.

Seperti diketahui, Bank Sentral AS mengkerek suku bunga acuan FFR sebesar 25 basis poin (bps) dari 1,75% menjadi 2% pada 13 Juni 2018. Sebelum libur panjang Lebaran, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp13.900 per dolar AS.

"Itu (dampak The Fed) agak lebih ditambah karena kita liburnya banyak. Orang tidak tahu bagaimana situasinya. Dia hantam saja hari pertama kerja. Jadi jangan dianggap (pelemahan rupiah) itu akhir," tukasnya. (OL-3)