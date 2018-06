Ant-Man and the Wasp Dirilis Belakangan di Inggris, Lilly Khawatir Dibajak

FILM superhero Ant-Man and the Wasp mendapat jadwal rilis untuk Inggris lebih lama dari biasanya, yaitu sebulan setelah perilisan perdana di Amerika Serikat (AS). Aktris utama film tersebut, Evangeline Lilly, mengaku kecewa dengan keputusan itu karena khawatir filmnya akan dibajak.

"Mereka selalu melakukan itu," kata Lilly kepada majalah Empire, seperti dikutip Digital Spy.

"Lalu apa yang terjadi, orang-orang membajak filmnya dan mereka menonton itu dengan cara seburuk mungkin, misalnya beberapa versi online yang buruk, ketimbang pergi ke bioskop," imbuhnya.

Sama seperti Indonesia, jadwal rilis film-film Marvel di Inggris biasa lebih awal dua atau tiga hari dibanding jadwal AS-Kanada. Namun, kali ini, Ant-Man and the Wasp baru tayang di Inggris mulai 3 Agustus 2018. Sebagian besar negara lain punya jadwal tayang 4-6 Juli.

"Pada akhirnya mereka pergi (ke bioskop), tetapi aku tidak suka kejutan itu. Aku benar-benar akan mencari penjelasan atas hal ini untukmu. Aku kesal soal ini sama sepertimu," ungkap Lilly.

Ant-Man and the Wasp menjadi film kedua dalam seri Ant-Man dan sekaligus film ke-20 Marvel Cinematic Universe. Lilly akan beradu akting dengan Paul Rudd sebagai pasangan superhero serangga yang bisa mengecilkan dan membesarkan tubuh.

Lilly adalah aktris kelahiran Kanada 1979. Dia telah bemain film dan televisi sejak awal 2000-an. Beberapa filmnya antara lain The Hurt Locker, Real Steel, dan The Hobbit: The Desolation of Smaug. (Medcom/OL-2)