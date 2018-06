T Rex tidak Bisa Julurkan Lidah

TYRANNOSAURUS Rex telah dinobatkan menjadi raja dinosaurus. Karnivora itu kerap digambarkan tengah menjulurkan lidahnya. Namun, Rabu (20/6), ilmuwan menyebut hal itu secara anatomi tidak mungkin.

Hal itu karena hewan yang telam lama punah itu memiliki lidah yang menempel di dasar mulutnya, sama seperti buaya. Hal itu terungkap dalam penelitian yang dilansir di jurnal PLOS ONE.

"Selama ini, mereka digambarkan dengan salah," ungkap salah satu penulis penelitian itu Julia Clarke, profesor geoscience di University of Texas.

Tim peneliti yang dipimpin oleh Chinese Academy of Sciences membandingkan tulang hyoid--tulang berbentuk sepatu kuda yang terletak antara dagu dan leher yang merupakan letak lidah--antara dinosaurus dan pterosaurus dengan kerabat mereka, termasuk burung modern seperti burung onta serta spesimen buaya, baik yang telah punah maupun masih ada.

"Di mayoritas dinosaurus yang telah punah memiliki tulang lidah yang sangat pendek. Di buaya yang memiliki tulang hyoid yang pendek, lidah mereka menempel di dasar mulut," ujar Clarke.

Kemampuan gerak lidah spesies diduga terkait dengan apakah mereka bisa terbang atau tidak.

Saat buaya memiliki tulang hyoid yang pendek, dinosaurus yang bisa terbang (dikenal dengan nama pterosaurus) dan burung yang ada saat ini memiliki bentuk hyoid yang bervariasi.

"Jika Anda tidak memiliki tangan untuk memanipulasi mangsa, lidah menjadi lebih penting untuk memanipulasi makanan," ujar penulis utama penelitian Zhiheng Li, profesor di Key Laboratory of Vertebrate Evolution and Human Origins of the Chinese Academy of Sciences.

"Itu adalah hipotesa yang kami ajukan," imbuhnya. (AFP/OL-2)