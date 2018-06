Meghan Trainor Rilis Album Ketiga

PENYANYI Meghan Trainor merilis album studio ketiga, Treat Myself. Dilansir dari Billboard, album itu akan dirilis resmi melalui label rekaman Epic Records pada 31 Agustus 2018.

Trainor bercerita, konten lagu dalam album berisikan lagu-lagu cinta dan keceriaan.

"Album ini sangat spesial, seluruh keluarga dan termasuk Daryl Sabara (tunangan Meghan) menyanyikan setiap lagu. Ayahku bermain piano dan organ dalam salah satu lagu," ungkap penyanyi peraih Grammy itu kepada Entertainment Weekly.

"Tampaknya aku sedang jatuh cinta dan merasa gembira, dan mengingatkanku pada diri sendiri untuk memilih bahagia dan mencintai diri sendiri," kata Meghan.

Untuk perkenalan album ini Meghan telah merilis dua singel yaitu No Excuses dan Let You Be Right.

Sebelumnya, Meghan Trainor telah menelurkan dua album, yaitu Title (2015) dan Thank You (2016). Meghan Trainor mulai populer di industri musik dunia lewat singel All About That Bass yang dirilis melalui label rekaman Epic Records pada 30 Juni 2014.

Beberapa lagu populer yang ikut melambungkan nama Trainor yakni Dear Future Husband (2014), Like I'm Gonna Lose You (2015), Marvin Gaye ft. Charlie Puth (2015) dan Better When I'm Dancing (2015).

Pre-sale album Treat Myself telah dimulai sejak 20 Juni 2018. (Medcom/OL-2)