Sekuel Film It Sudah Mulai Tahap Syuting

FILM horor thriller Amerika terlaris 2017, It, punya proyek lanjutannya berjudul It: Chapter Two yang akan dirilis tahun depan. James McAvoy, salah satu aktor utamanya, memastikan film sekuel tersebut telah memulai tahap produksi atau syuting.

Kabar itu dibagikan McAvoy lewat foto Instagram pada Kamis (20/6) pagi. Dia mengunggah foto dirinya memegang sepotong keju olahan La Vache qui Rit.

"Hari 1 di IT 2. Lega kalian dapat memo ini, teman-teman," tulis McAvoy dalam keterangan foto.

McAvoy menyertakan tagar #passthecheeseplease dan #derryordairy, bermaksud bercanda soal nama kota dalam film It, yaitu Derry. Keju adalah produk olahan susu atau dairy.

Kisah It 2 terjadi 27 tahun setelah kisah film pertama. Ketujuh remaja anggota klub Losers telah dewasa dan datang kembali ke Kota Derry untuk melawan monster yang meneror mereka saat kecil.

McAvoy berperan sebagai Bill, sosok kakak yang kehilangan adiknya karena monster badut Pennywise.

Dia akan beradu akting dengan Jessica Chastain, Bill Hader, Andy Bean, James Ransone, Jay Ryan, dan Isaiah Mustafa. Bill Skarsgard kembali sebagai badut Pennywise.

Andy Muschietti kembali menjadi sutradara dengan naskah garapan Gary Dauberman. Produksi dilakukan untuk Warner Bros Pictures.

It: Chapter Two dijadwalkan rilis bioskop pada awal September 2019. (Medcom/OL-2)