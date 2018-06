Penjualan Lagu XXXTentacion Melonjak 16 Kali

PENJUALAN rilisan musik dari rapper XXXTentacion di Amerika Serikat (AS) meningkat hingga 16 kali lipat setelah kabar kematiannya tersebar di media massa. Pemilik nama asli Jahseh Dwayne Onfroy ini meninggal dunia setelah ditembak di Florida pada Senin (18/6) sore waktu setempat.

Menurut data Nielsen Music, seperti dilaporkan Billboard, total penjualan album dan lagu digital XXXTentacion adalah 33 ribu salinan pada 18 Juni, atau 1.603% dari hari sebelumnya yang berada di angka 2.000 copy.

Lagu paling laris adalah Sad sebanyak 6.000 salinan dan naik 11 kali lipat dibanding hari sebelumnya. Sad merupakan satu-satunya lagu XXXTentacion sepanjang hidupnya yang menembus 10 besar tangga lagu Billboard Hot 100.

Tingkat penjualan albumnya, terutama album ? yang dirilis pada Maret lalu, juga ikut meningkat. Album ini diprediksi masuk ke grafik Billboard 200 pekan depan. Billboard 200 adalah grafik mingguan album digital dan fisik terlaris.

XXXTentacion adalah rapper kelahiran 23 January 1998 yang populer pertama kali lewat SoundCloud. Pada Februari 2017, dia merilis ulang singel Look at Me yang berhasil menembus Billboard 100.

Album solo debutnya adalah 17 yang berhasil menembus posisi kedua di Billboard 200 di AS dan posisi pertama khusus album R & B.

XXXTentacion tewas seketika akibat tertembak saat menjadi korban perampokan bersenjata di Deerfiels Beach, Florida, Senin lalu.

Dia sedang menghadapi masalah hukum karena tindak kekerasan terhadap kekasihnya yang tengah mengandung. Dia juga mendapat banyak tuduhan tindak kejahatan. Sebelum meninggal, XXXTentacion berstatus tahanan rumah. (Medcom/OL-2)