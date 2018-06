Titip Salam Lewat Dubes RI, Xi Jinping Sebut Jokowi Sahabat Lama

JAJARAN pasukan dan kumandang lagu penghormatan menyambut kedatangan Duta Besar (Dubes) RI untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun di The Great Hall of the People, Beijing, Tiongkok pada Rabu (20/6) petang. Dubes RI menjadi salah satu dari 13 dubes negara sahabat yang menyerahkan Letter of Credential (Surat Kepercayaan) kepada Presiden Tiongkok, Xi Jinping.

Seusai penyerahan Surat Kepercayaan, Dubes Djauhari menyampaikan salam hangat Presiden Joko Widodo serta ucapan selamat atas terpilihnya kembali Xi Jinping sebagai presiden. Presiden Jokowi pun menitipkan ucapan selamat kepada Presiden Xi atas suksesnya penyelenggaraan sesi tahunan National People’s Congress dan National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference pada Maret lalu.

Menjawab hal tersebut, Presiden Xi menyampaikan salam kepada Presiden Jokowi dan menyebut beliau sebagai kawan lama. Presiden Xi pun menyambut baik hubungan kerja sama kedua negara di berbagai bidang yang sudah berjalan dengan sangat baik. Xi juga menyampaikan kesiapan untuk menerima kunjungan Jokowi.

Selain itu, ia juga mendorong Duta Besar kedua negara untuk meningkatkan koordinasi dan bekerjasama guna mendorong perkembangan hubungan dan kerja sama kedua negara. Dia pun menyampaikan harapannya agar Dubes Djauhari mendapatkan kelancaran selama melaksanakan tugasnya di Tiongkok.

"Hubungan baik dan kerja sama kuat kedua negara diyakini tidak hanya akan menguntungkan kedua negara namun juga akan berkontribusi terhadap stabilitas politik dan keamanan regional," demikian disampaikan KBRI Beijing dalam siara pers.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Djauhari menyampaikan apresiasi Pemri karena terpilihnya Indonesia di keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan PBB tidak terlepas dari dukungan Tiongkok. Ia merujuk kembali suksesnya kunjungan PM Li Keqiang ke Indonesia bulan Mei lalu yang menjadi dasar untuk terus meningkatkan kerja sama bilateral RI - RRT.

Dalam acara tersebut, hadir pula State Counselor/Menlu RRT, Wang Yi dan Direktur Jenderal pada Department of Asian Affairs Kemlu RRT, Wu Jianghao. Selain Indonesia, 12 Duta Besar lainnya yang menyerahkan Letter of Credential kepada Presiden Xi ialah Dubes Peru, Angola, Moldova, Dominika, Selandia Baru, Siprus, Trinidad dan Tobago, Maroko, Sudan, San Marino, Barbados, dan Montenegro.

Pada kesempatan penyerahan surat itu, Dubes Djauhari didampingi oleh Wakil Kepala Perwakilan RI Listyowati, Atase Pertahanan M.S. Arief dan Minister Counsellor Ichsan Firdaus. Djauhari tiba di KBRI di Beijing pada 23 April 2018. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Khusus Menlu RI untuk Isu-isu Strategis. Djauhari juga pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus berkedudukan di Moskow. (RO/OL-5)