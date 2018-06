DKI Jakarta tidak Bisa Bendung Arus Urbanisasi

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui tidak bisa membendung arus urbanisasi dari luar Jakarta. Program Oke Oce (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship) yang digadang menjadi alat pengentasan kemiskinan hanya diperuntukan bagi warga ber-KTP DKI. Diharapkan pendatang baru memiliki keahlian khusus untuk bisa bertahan di Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sri Haryati mengatakan fokus Pemprov DKI kini adalah penciptaan lapangan kerja melalui Program Oke Oce. Pemprov DKI tidak punya tugas untuk mengatur warga non-DKI, apalagi menggunakan APBD.

“Fokus kita adalah job creation melalui program Oke Oce. Tapi sekali lagi itu hanya untuk mereka yang ber-KTP DKI. Kami tidak punya tanggung jawab dengan menggunakan APBD kami. Jadi mereka yang datang ke Jakarta kalau mau bertahan ya harus survive,” jelas Sri.

Kendati demikian, Pemprov DKI enggan disebut tidak memiliki langkah antisipasi terhadap ledakan urbanisasi. Jakarta memang tidak punya mekanisme mengendalikan urbanisasi.

Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno hanya mengimbau supaya mereka yang datang harus memiliki keahlian khusus untuk bertahan.

Sri menambahkan, program Oke Oce tidak bisa secara langsung dirasakan para pendatang baru. Namun, dengan berkembangnya program itu dipastikan ada multiplier efek yang berimbas kepada perekrutan kerja bahkan orang yang tidak ber-KTP DKI.

“Jakarta kan Ibu kota, kita tetap tidak bisa membatasi. Tapi tentu ada multiplier efek dari satu wirausaha tercipta bisa menimbulkan banyak pekerja.” ujarnya.

Sri menjabarkan, pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) di Jakarta kini meningkat berkat adanya program Oke Oce. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI IKM Jakarta meningkat 3,35% (YoY) dan tumbuh 3,3% (QoQ). Sebagian besar pertumbuhan itu diklaim dikontribusi dari Program Oke Oce.

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno pun mengakui bahwa Oke Oce hanya diperuntukan bagi warga ber-KTP DKI saja. Untuk itu ia mengimbau pendatang baru untuk datang membawa keahlian. Misalnya, warga Blitar, Brebes dan Magelang bisa berkreasi sebagai penyuplai bahan-bahan pangan di DKI.

“Tidak semuanya harus ke Jakarta. Tapi kalau mereka punya usaha untuk memastikan suplai bahan pangan yang masuk ke Jakarta itu harganya bisa terjangkau mereka akan punya begitu banyak peluang untuk membangun usaha,” katanya.

Sandiaga menegaskan, pihaknya tidak ingin arus urbanisasi akan menjadi kemiskinan baru di Jakarta. Pasalnya, selama lima tahun ke depan pemerintahannya menargetkan kemiskinan turun menjadi 2,78% dari saat ini 3,78%.

“Dengan fokus kita untuk menurunkan kemiskinan, kita tidak akan membiarkan masyarakat yang dari luar Jakarta datang ke sini, justru untuk menambah beban itu. Itu harapan kita.” pungkasnya. (OL-2)