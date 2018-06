Israel Dukung Keputusan AS Keluar dari Dewan HAM PBB

PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan senang hati menyambut langkah Amerika Serikat (AS) keluar dari Dewan HAM PBB.

Dia menyebut dewan tersebut bias, tidak bersahabat, dan merupakan organisasi anti-Israel yang mengkhianati misinya sebagai pelindung HAM.

"Selama bertahun-tahun, Komisi HAM PBB telah terbukti bias, bermusuhan, dan anti-Israel yang telah mengkhianati misi mereka untuk melindungi hak asasi manusia," sebut pernyataan dari kantor PM Israel, dikutip dari Times of Israel, Rabu (20/6).

Sementara itu, pengawas independen Human Rights Watch (HRW) menyebut bahwa kepedulian AS hanya untuk Israel.

"Penarikan administrasi AS adalah refleksi menyedihkan dari kebijakan HAM dan fokus AS hanya membela Israel serta kritik diutamakan di atas segalanya," ujar dia.

"Dewan HAM PBB telah memainkan peran penting di negara-negara seperti Korea Utara, Suriah, Myanmar dan Sudan Selatan, tetapi yang dipentingkan Donald Trump hanya Israel," lanjutnya.

Awalnya, AS sempat menolak bergabung dengan Dewan HAM PBB ketika badan ini dibentuk pada 2006, ketika AS dipimpin George W Bush dan duta besar AS untuk PBB adalah John Bolton, yang saat ini menjadi penasehat keamanan nasional.

Sejak Trump menjabat, AS telah mundur dari badan PBB UNESCO, keluar dari Kesepakatan Iklim Paris yang didukung oleh PBB, dan memangkas pendanaan ke PBB. (Medcom/OL-2)