Bono Minta AS Hentikan Pemisahan Keluarga Imigran

VOKALIS U2 yang juga aktivis Bono bertemu dengan anggota DPR Amerika Serikat (AS), Selasa (19/6). Dia mendesak anggota-anggota DPR AS itu untuk meminta Presiden Donald Trump untuk menghentikan praktik memisahkan keluarga imigran di perbatasan AS dan Meksiko.

Seusai menggelar konser di Washington, musisi Irlandia itu bertemu dengan anggota Partai Republik dan Demokrat untuk membahas nasib ribuan anak-anak yang dipisahkan dari orangtua mereka setelah menyeberang ke wilayah AS.

"Saya telah berbicara dengan banyak anggota Partai Republik," ujar Bono. "Mereka mengaku ingin memperbaiki situasi itu. Saya menuntut hal itu dihentikan. Apa yang mereka tidak lakukan tidak sesuai dengan semangat Amerika."

Trump mendapat kecaman akibat kebijakan tanpa toleransi yang mengharuskan semua orang yang memasuki wilayah AS secara ilegal untuk diadili. Hal itu berujung pada pemisahan anak-anak dari orangtua mereka. (AFP/OL-2)