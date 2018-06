HBO Asia Raih 13 Kemenangan di PromaxBDA Global Excellence Awards 2018

HBO Asia sukses meraih 13 kemenangan di ajang PromaxBDA Global Excellence Awards 2018 yang digelar di Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.

HBO Asia berhasil membawa pulang 4 penghargaan gold, 2 silver, dan 7 bronze.

PromaxBDA Global Excellence Awards memberikan penghargaan atas pencapaian luar biasa dalam dunia hiburan di berbagai layar yaitu on-air, online, dan on the go. Penghargaan itu juga diakui sebagai standar keunggulan dalam promosi, desain, branding, dan digital.

Kemenangan HBO Asia di 2018 PromaxBDA Global Excellence Awards termasuk trailer promosi untuk HBO Originals: Sands of Time dan 2017 Oscars Image Spot yang meraih masing-masing tiga penghargaan. Adapun HBO GO Image Spot, HBO Sizzle 2018, serta MAX by HBO Rocky Campaign, yang masing-masing meraih dua penghargaan. Adapun trailer HBO FAMILY Sing Along meraih Gold. (RO/OL-2)