Lembang Jadi Pertarungan Suara Pilkada Bandung Barat

TIGA pasang Calon Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat beradu strategi untuk merebut suara pemilih di Kecamatan Lembang. Untuk diketahui, Lembang merupakan daerah dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) paling banyak dibandingkan kecamatan lainnya.

Bahkan, dua calon bupati sama-sama berasal Desa Lembang yaitu calon dari nomor urut satu, Elin Suharliah dan calon nomor urut tiga, Aa Umbara Sutisna. Kediaman mereka hanya berbeda RW, hanya dipisahkan jalan raya.

Koordinator tim pemenangan pasangan calon nomor urut satu, Lili Supriatna mengaku, Lembang jadi 'zona neraka' para calon. Namun dia meyakini, paslon Elin Suharliah dan Maman Sulaeman Sunjaya (Emas) dapat meraih suara terbanyak di Lembang, sekaligus mengalahkan dua paslon pesaingnya.

"Lembang ini menjadi zona neraka Pilbup Bandung Barat, karena ada kandidat lain yang rumahnya sama-sama di Lembang, yakni Aa Umbara, sehingga suara bisa saling berebut," kata Lili, Selasa (19/6).

Mendekati hari pencoblosan 27 Juni mendatang, kata Lili, paslon Emas terus bersilaturahim ke warga secara door to door, bahkan lebih intensif saat di bulan Ramadan lalu. Dengan begitu diharapkan potensi raihan suara bisa lebih maksimal. Lebih jauh, ketokohan Elin dan kedekatannya dengan kaum ibu serta remaja jadi nilai lebih dalam memaksimalkan perolehan suara di Lembang.

"Kami tak menargetkan persentasi suara berapa, tapi target kami menang di rumah sendiri (Lembang). Kami juga sudah kumpulkan 16 perwakilan desa atau koordinator desa serta relawan sayap yang dibentuk di kecamatan," bebernya.

Sementara itu, meski berdomisi di luar Lembang, cabup dari nomor urut dua, Doddy Imron Cholid juga merasa yakin bisa meraup suara di Lembang yang masyarakatnya heterogen. "Kawan-kawan saya di Lembang juga banyak, dukungan perorangan maupun kelompok masyarakat terus mengalir dari hari ke hari," tutur Doddy.

Supaya perolehan suara di Lembang aman, lanjut Doddy, dirinya telah mengumpulkan 400-500 kader yang sekaligus menjadi petugas di TPS saat pemungutan suara nanti. "Tugas mereka bukan sekadar melihat dan mengawasi, tapi juga sebagai kader yang akan menghubungi masyarakat di sekitar TPS. Mereka menyosialisasikan visi dan misi kami," terangnya.

Secara keseluruhan, dia menambahkan, sudah disiapkan lebih dari 3.000 kader untuk pemenangannya. Para kader tersebut sudah tercatat by name dan by adress. "Kami pastikan mereka terus bergerak, belum lagi ditambah dengan simpatisan kami yang lain," jelasnya. (OL-4)