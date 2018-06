Diaspora Harus Berperan Kembangkan Wisata

DIASPORA dianggap dapat berperan dalam mengembangkan potensi wisata daerah. Di antaranya melalui jejaring pertemanan internasional. Promosi wisata mengenai Indonesia dapat dilakukan dengan lebih luas dan menyasar dengan tepat bisa diaspora turut aktif menyebar informasi mengenai wisata di tanah air.

"Hubungan antar warga itu jauh lebih kuat dan dahsyat dibandingkan hubungan bisnis," ujar Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Selasa (19/6).

Arief mengatakan, untuk memaksimalkan peran disapora, pemerintah daerah disarankan untuk mengadakan pertemuan atau silaturami dengan diaspora asal daerahnya masing-masing.

"Silaturahim perantau setahun sekali dan bertepatan sarana yang baik untuk memperkuat jalinan hubungan personal atau hubungan antar warga untuk memajukan daerah," ujar Arief Yahya.

Salah satu daerah yang telah melibatkan diaspora dalam pengembangan wisata daerah ialah Banyuwangi. Pelibatan diaspora salah satunya dilakukan dengan mengajak mereka untuk datang ke berbagai lokasi wisata di Banyuwangi. Kemudian, mempromosikannya di negara tempat mereka tinggal.

"Para dispora bisa membangun jejaring untuk bersama-sama mengembangkan daerah. Bagi mereka yang sudah sukses jadi pengusaha di Jakarta, misalnya, juga bisa bermitra dengan UMKM di Banyuwangi. Bukan semata-mata bisnis, tapi tergerak oleh cinta daerah dan semangat mengembangkan daerah," ujar Bupati Banyuwangi, Azwar Anas, (19/6).

Anas mengatakan, berkat kerja sama semua ppihak termasuk diaspora dalam mempromosikan dan berinvestasi, pariwisata Banyuwangi terus mengalami kemajuan.

Berdasarkan data, wisatawan nusantara (wisnus) yang datang ke Banyuwangi pada 2010 berjumlah 497.000, meningkat pada 2017 yakni 4,01 juta. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) juga mengalami peningkatan, dari 5.205 orang pada 2010 menjadi 91.000 orang pada 2017. Sementara, target wisman tahun 2018 ditetapkan sekitar 100.000 wisatawan.

Peningkatan pendapatan per kapita juga melonjak dua kali lipat. Dari Rp 20,8 juta (2010) menjadi Rp 41,6 juta per orang per tahun (2017). (OL-3)