Arus Balik Mulai Tiba di Ibu Kota

ARUS balik pemudik Idul Fitri 1439 H kemarin (Senin, 18/6/2018) mulai memadati jalanan menuju Jakarta. Mereka juga tiba dalam jumlah cukup besar di sejumlah terminal dan bandara.

Terminal Tanjung Priok, Jakarta Utara, misalnya ramai oleh pendatang dari wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bambang Hermawan selaku petugas Dinas Perhubungan di Terminal Tanjung Priok mengungkapkan lebih dari 1.913 orang tiba di ter­mi­nal itu kemarin yang diangkut 144 bus.

Kedatangan penumpang di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur, dari ko­ta-kota di Sumatra dan Jawa juga melonjak mencapai hampir 17.500 orang pada Ming­­­gu (17/6), atau dua kali lipat le­­bih besar jika dibandingkan dengan pada hari sebelumnya.

Data Posko Mudik Stasiun Senen, Jakarta Pusat, mem­perkirakan 25.027 orang telah tiba di stasiun itu sejak Idul Fitri (15/6) hingga kemarin. Data Posko Mudik Stasiun Gambir menyebut jumlah penumpang yang tiba sekitar 18.400 orang pada Minggu.

Di Bandara Halim Perdana­ku­su­ma, Jakarta Timur, puncak arus ba­lik diperkirakan terjadi pada hari ini dan Rabu (20/6).

“Hingga kemarin, jumlah kedatangan mencapai 4.384 penumpang yang berasal dari 28 penerbangan terjadwal dan dua penerbangan tam­­bahan,” kata Executive General Manager Angkasa Pura II Cabang Ban­­dara Halim, Pip Darmanto.

PT Angkasa Pura II juga mencatat telah melayani sebanyak 388 pe­ner­­bangan tambahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sejak Kamis (7/6) hingga kemarin.

Namun, lonjakan pendatang belum terlihat di Pelabuhan Tanjung Priok. Kemarin misalnya tiba KM Ceremai dari Surabaya yang mengangkut sekitar 1.000 penumpang. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Lollan Panjaitan, memprediksi puncak arus balik penumpang baru akan terjadi pada Jumat (22/6) dengan total penumpang mencapai 6.200 orang.

“Jumat itu akan datang kapal yang membawa penumpang prog­ram mudik gratis dari Semarang,” tambahnya.

Ruas tol padat

Ramainya pengguna kendaraan yang pulang ke arah Jakarta juga membuat lalu lintas tersendat di sejumlah ruas jalan dan jalur tol.

PT Jasa Marga Tol Jakarta-Cikampek mencatat sebanyak 90 ribu lebih kendaraan kembali ke Jakarta terhitung mulai Minggu hingga kemarin.

“Jumlah itu meningkat sekitar 12,91% bila dibandingkan dengan volume kendaraan pada situasi normal,” kata Humas PT Jasa Marga Tol Jakarta-Ci­kampek, Irwansyah.

Untuk mengurai ke­macetan, kepo­lisian kemarin melakukan re­kayasa lalu lintas berupa lawan arus (contraflow) lalu satu arah (one way) dari Km 65 Tol Cikampek sampai dengan Km 3 di Tol Halim. Lalu lintas dari arah sebaliknya dialihkan ke jalur Kalimalang.

“Kendaraan arah Cikampek dialih­kan ke jalan arteri yang cukup le­ngang,” ungkap Kapolres Karawang AKB Slamet Waloya.

Rekayasa one way dan contraflow per segmen juga dilakukan di bebe­rapa wilayah di ruas Tol Cikopo-Pa­limanan (Cipali), yaitu di Km 85, 101, 130, dan 164.

GM Operasio­nal PT Lintas Marga Sedaya, Suyitno, menjelaskan total kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Palimanan tujuan Jakarta hingga kemarin mencapai 25.445.

“Diprediksi besok (hari ini) merupakan puncak arus balik dari Jawa Tengah menuju Jakarta dengan ke­naikan 15% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ungkap Suyitno. (AS/CS/UL/LD/JS/Mal/Ant/X-11)