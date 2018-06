Kemenangan Meksiko Berujung Gempa

SENSOR seismik merekam gempa berskala kecil terdeteksi di Mexico City. Namun, penyebabnya bukan campur tangan alam, melainkan euforia besar warga Meksiko yang menyambut gembira kemenangan mengejutkan atas Jerman, Minggu (17/6). "Mungkin karena lompatan secara bersamaan", kata peneliti Institute of Geologic and Atmospheric Investigations di Meksiko.

Setidaknya dua kali sensor menangkap aktivitas gempa. Salah satunya saat Hirving Lozano mencetak gol l kemenangan Meksiko di menit ke-35.

Hal itu menjadi bukti animo besar publik el Tri, julukan timnas Meksiko, terhadap hasil di laga pembuka Grup F. Jerman merupakan lawan terberat sehingga langkah untuk lolos babak selanjutnya kian mudah.

Klaim Institute of Geologic and Atmospheric Investigations di Meksiko itu ditentang sejumlah pihak. Peneliti di Institute of Geophysics Arturo Iglesias mengatakan gempa tidak dapat disebabkan aktivitas para penggemar. Pendapat Iglesias itu ditepis Institut Investigasi Geologi dan Atmosfer.