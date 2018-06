Pasokan Semangka di Kupang Melimpah

PASOKAN semangka dari petani ke pasar tradisional di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur melimpah. Akan tetapi, kondisi tersebut belum mampu menurunkan harga semangka di pasar.

Di sisi lain, tingginya harga semangka mendatangkan keuntungan besar bagi petani. Satu petani semangka meraup untung hingga puluhan juta rupiah.

Sesuai pantauan Senin (18/6), harga semangka di pasar Kasih, Kelurahan Naikoten 1 masih tinggi yakni Rp40.000 per buah, sedangkan semangka ukuran kecil Rp10.000 per buah.

"Harga semangka mahal karena ongkos pengiriman dari petani ke Kupang menggunakan angkutan laut. Ongkos satu truk dengan muatan penuh semangka sebesar Rp1,2 juta," Beni Henuk, pedagang semangka di pasar tersebut.

Beni mengaku menjual sendiri semangka dari kebun miliknya di Kabupaten Rote Ndao.

"Saya datang kemarin membawa satu truk semangka," ujarnya.

Karena mahal, Dia memastikan semangka sebanyak itu baru habis terjual selama seminggu.

Dia mengatakan petani Rote Ndao tengah panen raya semangka sehingga selain di pasar tradisional, semangka juga terlihat dijual di sisi jalan raya.

Di pasar tersebut, harga bahan kebutuhan pokok masih normal. Harga telur ayam sebesar Rp52.000 per rak isi 30 butir, daging ayam Rp24.000 per kilogram, serta bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp25.000 per kilogram. (OL-3)