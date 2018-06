Kemenangan Meksiko Berujung Gempa

SENSOR seismik berskala kecil terdeteksi di Mexico City. Namun, penyebabnya bukan karena campur tangan alam, melainkan euforia besar Tim Nasional (Timnas) Meksiko yang secara mengejutkan menaklukan juara bertahan Jerman pada Minggu (17/6) malam.

"Mungkin karena lompatan secara bersamaan", kata peneliti Institute of Geologic and Atmospheric Investigations di Meksiko.

Setidaknya dua kali sensor menangkap aktivitas gempa. Salah satunya ketika winger Hirving Lozano mencetak gol tunggal kemenangan Meksiko di menit ke-35.

Peristiwa ini menjadi bukti animo besar publik 'El Tri'--julukan Meksiko-- terhadap hasil positif pada laga pembuka Grup F. Jerman merupakan lawan terberat sehingga langkah untuk lolos babak selanjutnya kian mudah.

Selain grafik seismik, jalanan Mexico City dipadati puluhan ribu pendukung Timnas Meksiko seusai laga berakhir. Mereka merayakannya selama berjam-jam sembari bernyanyi serta bersorak sorai. Kemenangan ini bak oase ditengah meningkatnya suhu politik di Meksiko saat ini.

"Sangat mengejutkan. Saya hampir tidak suka menonton pertandingan karena saya pikir kami akan babak belur, tapi faktanya kami memenangkan pertandingan ini dan harapan kami pun menjadi baru," kata sopir taksi di Meksiko Juan Rodrigo Gudarrama.

Akan tetapi, klaim Institute of Geologic and Atmospheric Investigations di Meksiko tersebut ditentang sejumlah pihak. Peneliti di Institute of Geophysics Arturo Iglesias mengatakan bahwa gempa bumi tersebut tidak dapat disebabkan oleh aktivitas para penggemar. Meski pendapat Iglesias tersebut membali ditepis oleh Institut Investigasi Geologi dan Atmosfer. (Nytimes/OL-3)