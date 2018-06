Angelina Jolie Utusan UNHCR Kunjungi Irak

AKTRIS, pembuat film, dan humanitarian asal Amerika Serikat, Angelina Jolie, 44, berkunjung ke Mosul, Irak bagian utara, dalam kapasitas dirinya selaku utusan khusus Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) agar warga dunia mengingat ada penduduk yang sedang membangun kembali kota tempat tinggal mereka.

Sang aktris berjalan di sepanjang jalan yang hancur akibat bom dan bertemu dengan warga yang bertahan di Mosul, menurut video dan foto dari UNHCR yang dikutip Reuters.

"Ini kehancuran terburuk yang pernah saya lihat selama bersama dengan UNHCR. Orang-orang di sini kehilangan semuanya," kata Jolie dalam keterangan resminya.

Tidak lupa dirinya melukiskan apa yang dijumpainya di sana. "Mereka hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak punya obat untuk anak-anak dan banyak yang tidak punya akses ke air atau kebutuhan dasar lainnya. Saya harap akan ada komitmen berkelanjutan untuk membangun kembali dan memantapkan kota ini. Saya memanggil komunitas internasional agar tidak melupakan Mosul," kata dia.

Tentara Irak merebut Mosul dari milisi Islamic State (IS) pada Juli 2017, yang menduduki kota tersebut selama tiga tahun. Kehidupan berangsur normal di beberapa bagian Kota Mosul. Penduduk mulai meninggalkan kamp pengungsian dan kembali ke rumah.

Kota tua di Mosul Barat menjadi bagian yang rusak berat. Pembangunan di sana berjalan lambat.

Jolie sudah bergabung dengan UNHCR sejak 2001. Dia mengunjungi berbagai tempat di dunia, antara lain Irak, Kenya, dan Kamboja. Jolie, menurut UNHCR, sudah lima kali berkunjung ke Irak.

Berakting kembali

Jolie sempat sesumbar dirinya akan mundur dari dunia seni peran, dunia yang membesarkan namanya. Namun, hal itu sepertinya akan segera berubah sejak dirinya menjadi tumpuan keluarga. Dalam kasus Angelina Jolie, itu artinya ia kembali berakting menjadi Maleficent.

Ini peran Jolie dalam tiga tahun terakhir sejak By the Sea ketika ia berakting bersama mantan suaminya, Brad Pitt. Ibu enam anak itu bergurau ketika diwawancara pada September lalu bersama Deadline bahwa perceraian itu memaksanya kembali berakting. "Saya sekarang kepala keluarga. Jadi, sudah waktunya," kata dia belum lama ini.

Elle Fanning, yang kembali sebagai Princess Aurora, mengunggah foto di Instagram yang memperlihatkan betapa kerennya Jolie, ibunya dalam film itu, di lokasi syuting Maleficent II.

Sudah empat tahun sejak Maleficent tayang di bioskop. Sekuelnya mengisahkan kelanjutan film tersebut. Film yang dibintangi Joachim Ronning, sutradara Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell no Tales, itu juga melibatkan deretan aktor baru, seperti Michelle Pfeiffer (Queen Ingrith), Harris Dickinson (Prince Phillip), juga Ed Skrein yang menjadi tokoh antagonis.

Ada pula Chiwetel Ejiofor, Robert Lindsay, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple, dan Lesley Manville.

(X-7)