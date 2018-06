Apple Maps Bermasalah, Pengguna Harap Gunakan Google Maps

APLIKASI peta milik Apple yaitu Apple Maps dilaporkan tengah mengalami permasalahan, dan tidak dapat dimanfaatkan untuk menampilkan navigasi dari titik A ke titik B.

Menurut downdetector.com, 60 persen dari keluhan pengguna menyebut Apple Maps tidak menyediakan data apapun.

Selain itu, situs tersebut juga menyebut bahwa sebanyak 39 persen keluhan pengguna juga menyebut bahwa aplikasi tidak dapat diakses. Permasalahan ini dialami oleh aplikasi Apple Maps di seluruh perangkat penggunanya, termasuk iPhone, iPad, dan Apple Watch.

Pengguna mengaku menerima pesan bertuliskan "Directions Not Available. Route information is not available at this moment", saat mencoba memperoleh informasi navigasi melalui Apple Maps. Namun, permasalahan ini dapat dibantu dengan menginstal Google Maps pada perangkat iOS.

Pengguna perangkat Apple dapat mencari aplikasi peta Google ini pada toko aplikasi App Store. Sementara itu, System Status Apple menampilkan bahwa terdapat permasalahan dengan fungsi Maps-Routing and Navigation, dan Maps-Search.

Sebelumnya, Apple dilaporkan akan merilis update yang akan membuat metode yang biasanya digunakan oleh polisi untuk mengakses data pada iPhone menjadi tidak terlalu efektif. Update yang dinamai USB Restricted Mode ini akan menghentikan akses data ke iPhone via port Lightning jika ponsel tidak dibuka selama satu jam terakhir.

Update ini tidak untuk menghalangi pihak berwajib, kata Apple, tapi untuk menutup celah keamanan yang membahayakan data pengguna. Metode mengakses data dari port Lightning tidak hanya digunakan oleh polisi, tapi juga oleh kriminal pencuri identitas.

Apple juga dilaporkan akan mengganti port Lightning dengan port USB-C pada iPhone dan iPad yang diluncurkan tahun depan. Apple disebut masih dalam "fase perombakan desain" dan baru akan bisa mengganti port pada perangkatnya pada 2019.(medcom/OL-7)