Gorillaz Rilis Singel Baru

JELANG perilisan album The Now Now pada akhir Juni nanti, Gorillaz telah melepas empat singel perkenalan satu per satu. Setelah Sorcererz pada pekan lalu, kini mereka mengenalkan singel Fire Flies.

The Now Now akan menjadi album keenam Gorillaz, menyusul Humanz yang dirilis tahun lalu di bawah label Parlophone.

Sama seperti Humanz, singel perkenalan untuk The Now Now terhitung banyak karena ada empat singel dalam dua pekan berturut-turut.

Fire Flies telah tersedia di sejumlah platform digital streaming dan unduhan. Selain itu, Gorillaz juga merilis video musik versi visualizer di YouTube.

Gorillaz adalah proyek grup musik virtual bentukan musisi Damon Albarn (Blur) dan komikus Jamie Hewlett. Secara virtual, grup ini berisi empat personel yaitu 2-D, Murdoc, Russel, dan Noodle.

Sejak tahun lalu, Gorillaz membuat festival musik tahunan mereka sendiri yang dinamai Demon Dayz Festival. Festival perdana digelar di Kent, Inggris, pada 10 Juni 2017.

Edisi 2018, seperti dilaporkan Billboard, akan digelar di Los Angeles pada 20 Oktober. Gorillaz akan menjadi penampil utama. Sejumlah penampil tamu antara lain Erykah Badu, The Internet, D.R.A.M, Little Simz, Kilo Kish, Ana Tijoux, dan Tony Allen. (Medcom/OL-2)