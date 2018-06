BlackPink Rilis Album Mini Square Up

GRUP K-pop BlackPink akhirnya merilis karya baru berupa album mini berjudul Square Up pada Jumat (15/6) waktu setempat. Album itu memuat empat nomor lagu yang diproduseri Teddy Park dari YG Entertainment.

Empat nomor lagu dalam album EP Square Up adalah Ddu-Du Ddu-Du, Forever Young, Really, dan See U Later.

Masing-masing lagu dianggap sebagai pamungkas warna musik grup kuartet yang digawangi Jennie, Lisa, Jisoo dan Rose ini.

Lagu pembuka Ddu-Du Ddu-Du digunakan sebagai lagu kebangsaan tentang kesuksesan mereka, dikemas dalam nuansa hip hop.

Selanjutnya, Forever Young, merupakan bentuk deklarasi BlackPink adalah revolusi. Di lagu ketiga, Really dengan nuansa hip hop seperti Love Scenario milik iKon, tetapi dengan nuansa yang lebih feminin. Album ditutup dengam See U Later bernuansa pop dansa.

Album Square Up menjadi album terbaru mereka setelah sukses dengan single As If It's Your Last yang masuk dalam rekor lagu terlaris di dunia versi Billboard dalam sepekan pada akhir Juni 2017 dengan total 4.000 unduhan. Catatan ini berdasarkan laporan Nielsen Music per 22 Juni 2017. (Medcom/OL-2)