Drummer Pengiring Elvis Presley Tutup Usia

DOMINIC "D.J." Joseph Fontana dikabarkan meninggal dunia di usia 87 tahun. DJ Fontana dikenal sebagai penabuh drum yang sempat mengiringi aksi panggung Elvis Presley.

Kabar kepergian Fontana diumumkan oleh putranya David Fontana melalui akun Facebook.

"Ayaku berpulang saat tidur pukul 9.33 malam. Ia tampak sangat nyaman tanpa merasa sakit. Aku akan mengunggah beberapa informasi lain besok ketika kami mendapatkannya. Kami meminta privasi untuk saat ini. Terima kasih untuk cinta dan doanya," bunyi pesan yang diunggah David.

Dilansir dari Rolling Stone, Fontana mengiringi permainan Presley sejak 1955 selama 14 tahun. Termasuk mengiringi Presley saat melakukan rekaman bersama label RCA untuk beberapa lagu seperti Blue Suede Shoes, Heartbreak Hotel, Hound Dog dan Jailhouse Rock.

Ia juga tampil di beberapa aksi panggung Presley yang bersejarah seperti The Ed Sullivan Show (1956) dan Comeback Special (1968). Tahun 2009, ia dilantik sebagai Rock and Roll Hall of Fame. Namun, setelah panggung Comeback Special, Fontana menolak ajakan Presley bermain di Las Vegas lantaran ingin tetap tinggal di Nashville.

Selain menemani aksi panggung Presley, Fontana juga ikut rekaman studio, tur musik dan beberapa judul film seperti Jailhoise Rock dan G.I. Blues.

Ia meninggalkan band pengiring Presley di tahun 1969 karena perselisihan honor dengan manajer terkenal Colonel Tom Parker.

Pada beberapa dekade berikutnya, Fontana bermain bersama beberapa nama legenda rock seperti Paul McCartney, Ringo Starr, Jerry Lee Lewis, Charley Pride, Waylon Jennings, Dolly Parton dan Roy Orbison.

Fontana memulai karier sebagai penabuh drum di sebuah program radio Louisiana Hayride, program yang menyediakan platform khusus untuk beberapa nama bintang. (Medcom/OL-7)