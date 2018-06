46.126 Kunjungi Ancol di Hari Pertama Libur Idul Fitri

DI hari pertama Idul Fitri 1439 H, Jumat (15/6), sebanyak 46.126 orang mengunjungi obyek wisata Ancol Impian Jaya. Mereka datang dari berbagai daerah.

Data tersebut dicatat Corporindo Comunication Ancol Impian Jaya, Rika Lestari pada Jumat (15/6) pukul 18.06 WIB.

Selain pengunjung itu, ada juga sejumlah 6.563 kendaraan mobil dan 4.408 sepeda motor yang memasuki area Ancol.

Tiap pengunjung individu, kata Rika, dikenai tarif Rp 25 ribu per orang. Pihak Ancol mengenakan tarif Rp 25 ribu per mobil dan Rp 15 ribu per sepeda motor.

"Kami juga menyiapkan 52 kapal wisata untuk menyusuri pantai Ancol,"kata Rika. (X-10)